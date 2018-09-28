Укрзализныця показала поезд "четырех столиц"

"Укрзализныця" в рамках презентации нового логотипа показала, как выглядит так называемый поезд "четырех столиц".

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на ЦТС.

Вагоны поезда выкрашены в белый цвет, а в нижней части используется желтая и синяя полосы. Логотип УЗ нанесен возле двери.

Дизайнеры, приложившие руку к ребрендингу УЗ, назвали цвет вагонов поезда цветом "белой устрицы".

Напомним, поезд №31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига будет отправляться из Киева в два часа дня, прибывать в Минск в 23:35, в Вильнюс - в 00:25, в Ригу - в 09:05.

В составе поезда - 10 вагонов, из них девять купейных и один вагон класса люкс. В 6-м вагоне купе разделены на мужские и женские.

Напомним, "Укрзализныця" поменяла логотип впервые за 20 лет.