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Укрзализныця показала поезд "четырех столиц"

Билет до конечной станции стоит около двух тысяч гривен
09:02 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: ЦТС

Новости Бизнеса: 28 сентября из Киева в дорогу отправился "поезд четырех столиц".

"Укрзализныця" в рамках презентации нового логотипа показала, как выглядит так называемый поезд "четырех столиц".

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на ЦТС.

Вагоны поезда выкрашены в белый цвет, а в нижней части используется желтая и синяя полосы. Логотип УЗ нанесен возле двери.

Дизайнеры, приложившие руку к ребрендингу УЗ, назвали цвет вагонов поезда цветом "белой устрицы".

Напомним, поезд №31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига будет отправляться из Киева в два часа дня, прибывать в Минск в 23:35, в Вильнюс - в 00:25, в Ригу - в 09:05.

В составе поезда - 10 вагонов, из них девять купейных и один вагон класса люкс. В 6-м вагоне купе разделены на мужские и женские.

Напомним, "Укрзализныця" поменяла логотип впервые за 20 лет.

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Новости Бизнеса, Логотип УЗ, Логотип Укрзализныци, Поезд "четырех столиц", Укрзализныця.
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