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Старт отопительного сезона: какие документы нужны для оформления субсидии
11:22 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Министр соцполитики Андрей Рева сообщил, что в большинстве случаев для оформления субсидии украинцам достаточно предоставить заявление и декларацию о доходах.

В стандартных случаях для оформления субсидии украинцам нужно подавать только заявление и декларацию о доходах. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает  "Правительственный портал".

"В стандартных случаях для оформления субсидии нужны только заявление и декларация о доходах", — сказал Рева.

При этом справки понадобятся, если граждане хотят оформить субсидию не на всех зарегистрированных, а только фактически проживающих в квартире лиц. Тогда к делу прилагаются документы с места работы в другом городе, об обучении в другом городе, о пребывании на лечении, о постоянном месте жительства из ЖЭКа, сельского или поселкового совета.

Субсидию назначают на год — с мая до мая следующего года. Размер субсидии рассчитывается отдельно — на летний период, и отдельно — на зимний исключительно на основе доходов зарегистрированных и фактически проживающих в квартире лиц.

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Если помощь уже назначен на новый год (2018-2019 гг), в октябре их размер на отопительный сезон рассчитают автоматически, без повторного обращения. Напомним, правительство одобрило постановление "О создании межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по монетизации жилищных субсидий".

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Новости Бизнеса, Андрей Рева, Декларация о доходах, Документы для оформления субсидии, Заявление, Минсоцполитики, Оформление субсидии, Стандартные документы.
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