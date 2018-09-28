Национальная комиссия перенесла работу новой схемы газового рынка

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), перенесла дату внедрения суточной балансировки газа с 1 октября на 1 декабря 2018 года.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании в пятницу.

В отведенный срок оператор ГТС должен провести всестороннее тестирование информационной платформы для суточной балансировки, ее доработку. В свою очередь обл- и горгазы – должны обеспечить наполнение системы данными потребителей.

Как сообщалось, ранее НКРЭКУ уже переносила срок перехода на суточную балансировку – с 1 августа на 1 октября 2018 года.