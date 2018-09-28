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Национальная комиссия перенесла работу новой схемы газового рынка

ГТС
13:54 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: НКРЭКУ отложила переход на суточную балансировку газа до 1 декабря.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), перенесла дату внедрения суточной балансировки газа с 1 октября на 1 декабря 2018 года.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании в пятницу.

В отведенный срок оператор ГТС должен провести всестороннее тестирование информационной платформы для суточной балансировки, ее доработку. В свою очередь обл- и горгазы – должны обеспечить наполнение системы данными потребителей.

Как сообщалось, ранее НКРЭКУ уже переносила срок перехода на суточную балансировку – с 1 августа на 1 октября 2018 года.

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Новости Бизнеса, Газ, Газовый рынок, ГТС, НКРЭКУ, Цены на газ.
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