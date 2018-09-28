Бизнес, Экономика https://telegraf.com.ua/biznes/ekonomika/4535334-natsionalnaya-komissiya-perenesla-rabotu-novoy-shemyi-gazovogo-ryinka.html
Национальная комиссия перенесла работу новой схемы газового рынка
13:54 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости Бизнеса: НКРЭКУ отложила переход на суточную балансировку газа до 1 декабря.
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), перенесла дату внедрения суточной балансировки газа с 1 октября на 1 декабря 2018 года.
Соответствующее решение регулятор принял на заседании в пятницу.
В отведенный срок оператор ГТС должен провести всестороннее тестирование информационной платформы для суточной балансировки, ее доработку. В свою очередь обл- и горгазы – должны обеспечить наполнение системы данными потребителей.
Как сообщалось, ранее НКРЭКУ уже переносила срок перехода на суточную балансировку – с 1 августа на 1 октября 2018 года.
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