Желания и возможности: ФГИ сообщил о препятствиях приватизации в Украине

Фонд государственного имущества (ФГИ) сохраняет планы выставить на продажу контрольный пакет акций "Черкассыоблэнерго", однако отмечает сложность в объединении управляемых Фондом 46% и 25%, принадлежащих ЧАО "УкрЭСКО", в котором Фонд контролирует 99,6585%.

"Есть общая проблема в нахождении юридических механизмов объединения этих пакетов. Не все так просто… Есть желание, теперь надо, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями", – сказал и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров в кулуарах Украинского финансового форума, организованного инвестгруппой ICU в Одессе.

Он пояснил, что "УкрЭСКО" – это не только 25% акций "Черкассыоблэнерго", но и другие активы и обязательства.

"Есть желание выставить этот актив на продажу, но наши юристы и юристы в Кабмине пока не видят как сделать красивый легитимный процесс", – отметил В.Трубаров.

Комментируя вопрос приватизации "Турбоатома", в котором государству принадлежит 75,2241%, он сообщил, что вопрос размера выставляемого на продажу пакета остается одним из ключевых.

"Надо вместе с Кабмином и вместе с потенциальными советниками выработать механизм, финансовую модель, при которой: а) мы могли бы приватизировать данный актив, б) в какой форме – достаточно ли для крупных компаний, которые играют на этом рынке, какого-то блокпакета… или им интересен только полный контроль", – пояснил ситуацию руководитель ФГИ.

По его словам, необходимо выяснить, готовы ли потенциальные покупатели - крупные игроки рынка заводить в "Турбоатом" на условиях миноритарного партнера инвестиции, осуществлять его модернизацию и выводить украинское предприятие на новые рынки.

В.Трубаров указал, что это предприятие является флагманом украинской промышленности и хорошо известно на рынке за рубежом, однако его продукция также повержена конъюнктурным скачкам.

Отвечая на вопросах о перспективах повторной приватизации 68,01% акций "Запорожского алюминиевого комбината" (ЗАлК), руководитель Фонда связал ее с вопросом продажи Завода алюминиевой фольги, построенного под госгарантии.

"У этого актива (ЗАлК) тоже есть большая "борода". Мы сейчас занимаемся тем, что пытаемся разобраться в какой форме и стоит ли выставлять его именно сейчас. Проблема не в только в том, что сам ЗАлК является проблемным. Проблема в том, что на территории ЗАлКа есть еще другое предприятие – (по выпуску) фольги", – пояснил В.Трубаров.

По его словам, возможно, как и в случае "Черкассыоблэнерго", надо искать пути объединения этих двух активов, чтобы сделать объект приватизации более инвестиционно привлекательным. "Надо понимать, что приватизируя один актив, мы можем не продать второй", – сказал и.о.главы ФГИ.