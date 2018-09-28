День Независимости Украины

Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Новости: Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

Желания и возможности: ФГИ сообщил о препятствиях приватизации в Украине

Виталий Турубаров
20:06 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: И.о. главы ФГИ Виталий Трубаров сообщил о проблемах в нахождении юридических механизмов приватизации "Черкассыоблэнерго", "Турбоатома" и "ЗАлК".

Фонд государственного имущества (ФГИ) сохраняет планы выставить на продажу контрольный пакет акций "Черкассыоблэнерго", однако отмечает сложность в объединении управляемых Фондом 46% и 25%, принадлежащих ЧАО "УкрЭСКО", в котором Фонд контролирует 99,6585%.

"Есть общая проблема в нахождении юридических механизмов объединения этих пакетов. Не все так просто… Есть желание, теперь надо, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями", – сказал и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров в кулуарах Украинского финансового форума, организованного инвестгруппой ICU в Одессе.

Он пояснил, что "УкрЭСКО" – это не только 25% акций "Черкассыоблэнерго", но и другие активы и обязательства.

"Есть желание выставить этот актив на продажу, но наши юристы и юристы в Кабмине пока не видят как сделать красивый легитимный процесс", – отметил В.Трубаров.

Комментируя вопрос приватизации "Турбоатома", в котором государству принадлежит 75,2241%, он сообщил, что вопрос размера выставляемого на продажу пакета остается одним из ключевых.

"Надо вместе с Кабмином и вместе с потенциальными советниками выработать механизм, финансовую модель, при которой: а) мы могли бы приватизировать данный актив, б) в какой форме – достаточно ли для крупных компаний, которые играют на этом рынке, какого-то блокпакета… или им интересен только полный контроль", – пояснил ситуацию руководитель ФГИ.

По его словам, необходимо выяснить, готовы ли потенциальные покупатели - крупные игроки рынка заводить в "Турбоатом" на условиях миноритарного партнера инвестиции, осуществлять его модернизацию и выводить украинское предприятие на новые рынки.

В.Трубаров указал, что это предприятие является флагманом украинской промышленности и хорошо известно на рынке за рубежом, однако его продукция также повержена конъюнктурным скачкам.

Отвечая на вопросах о перспективах повторной приватизации 68,01% акций "Запорожского алюминиевого комбината" (ЗАлК), руководитель Фонда связал ее с вопросом продажи Завода алюминиевой фольги, построенного под госгарантии.

"У этого актива (ЗАлК) тоже есть большая "борода". Мы сейчас занимаемся тем, что пытаемся разобраться в какой форме и стоит ли выставлять его именно сейчас. Проблема не в только в том, что сам ЗАлК является проблемным. Проблема в том, что на территории ЗАлКа есть еще другое предприятие – (по выпуску) фольги", – пояснил В.Трубаров.

По его словам, возможно, как и в случае "Черкассыоблэнерго", надо искать пути объединения этих двух активов, чтобы сделать объект приватизации более инвестиционно привлекательным. "Надо понимать, что приватизируя один актив, мы можем не продать второй", – сказал и.о.главы ФГИ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Виталий Турубаров, Кабмин Украины, Приватизация, Турбоатом, Фонд госимущества, Черкассыоблэнерго.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Национальная комиссия перенесла работу новой схемы газового рынка Рева сообщил, какой должна быть средняя зарплата украинцев Старт отопительного сезона: какие документы нужны для оформления субсидии

Последние новости

Черноморец - Мариуполь: обзор матча (Видео) Поклонники начали подозревать Яну Соломку в разводе с мужем Майк Тайсон рассказал, чего не хватает современному боксу
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:40 Сборная США завоевала бронзу ЧМ-2018 по волейболу
20:30 Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС (Видео)
20:26 В Сети появились новые снимки смартфона Nokia 7.1 Plus
20:25 Два человека выпали из катера в Запорожье
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь