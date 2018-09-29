В Минагрополитики сообщили, сколько Украина экспортировала в ЕС агропродукции

Украина в январе-августе 2018 года экспортировала аграрной продукции на более чем 3,6 млрд долларов. Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, передает пресс-служба Минагрополитики.

Как рассказала Трофимцева, в январе-августе этого года товарооборот товарами аграрной и пищевой промышленности между Украиной и странами Европейского Союза достиг 5,4 млрд долл., что на 330 млн долл. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"При этом экспорт украинской продукции АПК на рынки ЕС превысил 3,6 млрд долл.", - уточнила она.

В частности, по ее информации, всего Украина экспортировала в ЕС: зерновых - на 1,2 млрд долл., масла подсолнечного - на 702,5 млн долл., семена масличных - 581,4 млн долл., остатки и отходы пищевой промышленности - 312,8 млн долл., мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы - на 169,8 млн долл. и другие товары.

В то же время, отметила Трофимцева, в ТОП-5 стран с наибольшей долей во внешнеторговом обороте между Украиной и странами ЕС входят Нидерланды - 15,2%, Польша - 14,3%, Италия - 12,6%, Испания - 12%, Германия - 11,5%.

Кроме того, рассказала заместитель министра, в январе-августе 2018 года Украина импортировала из ЕС аграрной и пищевой продукции на 1,7 млрд долл., что на 336,2 млн долл. больше, чем в прошлом году.

"Больше всего мы импортировали продуктов для кормления животных, табак и изделия из него, шоколад и продукты из какао-бобов, мясо и субпродукты, семена масличных культур, кукурузу, алкогольную продукцию и различные другие пищевые продукты. Рост объемов двусторонней торговли в агро- и пищевой сфере между Украиной и ЕС в очередной раз доказывает, что соглашение о УВЗСТ успешно работает", - резюмировала Трофимцева.