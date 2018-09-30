День Независимости Украины

Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев
Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев
Новости: Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

Импорт аграрной и пищевой продукции из ЕС в Украину вырос на $336,2 млн

Погрузчик
05:06 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Украина увеличила импорт аграрной и пищевой продукции из ЕС.

Импорт аграрной и пищевой продукции из стран Евросоюза в Украину увеличился на $336,2 млн по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.

Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

"За указанный период импорт аграрной и пищевой продукции из стран ЕС в Украину увеличился на $336,2 млн по сравнению с соответствующим периодом 2017 года и составил $1,7 млрд. Больше всего мы импортировали продукты для кормления животных, табак и изделия из него, шоколад и продукты из какао-бобов, мясо и субпродукты, семена масличных культур, кукурузу, алкогольную продукцию и различные другие пищевые товары. Рост объемов двусторонней торговли в агро - и пищевой сфере между Украиной и ЕС в очередной раз доказывает, что соглашение об углубленной и всесторонней зоне свободной торговли успешно работает", - отметила она.

Кроме того, Трофимцева сообщила, что многие из украинских продуктов продемонстрировали значительный рост стоимости экспорта в страны ЕС. В частности:

  • семена рапса – на $164,1 млн (или произошло увеличение на 73,1%);
  • орехи – на $16,5 млн (на 75,6%);
  • овощи бобовые сушеные – на $16,1 млн (в 3,6 раза);
  • плоды и орехи сырые, вареные или мороженые – на $14,1 млн (на 41,1%);
  • кондитерские изделия из сахара – на $11,9 млн (на 73,9%);
  • соя – на $11,7 млн (на 7,5%);
  • шоколад и другие продукты с содержанием какао – на $10,8 млн (на 68%);
  • яйца птиц без скорлупы и яичные желтки – на $8,5 млн (в 19,9 раз);
  • соки – на $8,2 млн (на 33,5%).

Как сообщалось ранее, Украина за восемь месяцев этого года экспортировала аграрную продукцию в страны ЕС более чем на $3,6 млрд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Аграрная продукция, ЕС, Импорт, МинАПК, Ольга Трофимцева, Пищевая продукция.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Национальная комиссия перенесла работу новой схемы газового рынка Рева сообщил, какой должна быть средняя зарплата украинцев Старт отопительного сезона: какие документы нужны для оформления субсидии

Последние новости

ЧМ-2018 по волейболу среди женщин: результаты матчей 2-го тура Поставки немецкого оружия в Турцию сократились Компания Xiaomi представила новую камеру видеонаблюдения
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
19:57 Сказочный загородный дом, в котором тепло даже в холодную пору (Фото)
19:53 Греция хочет разгрузить лагеря для мигрантов
19:49 Заря - Львов: обзор матча (Видео)
19:42 Теннис. Украинки проиграли финал юниорского Кубка Федерации
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь