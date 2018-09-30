Импорт аграрной и пищевой продукции из ЕС в Украину вырос на $336,2 млн

Импорт аграрной и пищевой продукции из стран Евросоюза в Украину увеличился на $336,2 млн по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.

Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

"За указанный период импорт аграрной и пищевой продукции из стран ЕС в Украину увеличился на $336,2 млн по сравнению с соответствующим периодом 2017 года и составил $1,7 млрд. Больше всего мы импортировали продукты для кормления животных, табак и изделия из него, шоколад и продукты из какао-бобов, мясо и субпродукты, семена масличных культур, кукурузу, алкогольную продукцию и различные другие пищевые товары. Рост объемов двусторонней торговли в агро - и пищевой сфере между Украиной и ЕС в очередной раз доказывает, что соглашение об углубленной и всесторонней зоне свободной торговли успешно работает", - отметила она.

Кроме того, Трофимцева сообщила, что многие из украинских продуктов продемонстрировали значительный рост стоимости экспорта в страны ЕС. В частности:

семена рапса – на $164,1 млн (или произошло увеличение на 73,1%);

орехи – на $16,5 млн (на 75,6%);

овощи бобовые сушеные – на $16,1 млн (в 3,6 раза);

плоды и орехи сырые, вареные или мороженые – на $14,1 млн (на 41,1%);

кондитерские изделия из сахара – на $11,9 млн (на 73,9%);

соя – на $11,7 млн (на 7,5%);

шоколад и другие продукты с содержанием какао – на $10,8 млн (на 68%);

яйца птиц без скорлупы и яичные желтки – на $8,5 млн (в 19,9 раз);

соки – на $8,2 млн (на 33,5%).

Как сообщалось ранее, Украина за восемь месяцев этого года экспортировала аграрную продукцию в страны ЕС более чем на $3,6 млрд.