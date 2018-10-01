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Цены на цифровые ТВ-тюнеры: АМКУ начал расследование

Антимонопольный комитет Украины
18:35 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Расследование начато в связи с регистрацией ряда обращений и жалоб граждан по поводу цен на цифровые ТВ-тюнеры.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование причин возможного завышения цен на телевизионные тюнеры цифрового эфирного телевизионного сигнала в стандарте DVB-T2, сообщается на сайте комитета.

"Вопрос цен на такие тюнеры является чрезвычайно важным, любые злоупотребления в этой сфере, в случае их наличия, недопустимы", - подчеркивают в АМКУ.

Как сообщили в пресс-службе комитета, расследование начато по просьбе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания учитывать возможное резкое увеличение спроса среди населения на ТВтюнеры.

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АМКУ направил требования о предоставлении разъяснений таким компаниям, как "Розетка", "Сав-Дистрибьюшн"(ТМ "Фокстрот"), "Диеса" (ТМ "Эльдорадо"), "Алло", "Комфи Трейд" (ТМ COMFY) и ряду других сетей.

Ранее Кабинет министров одобрил законопроект по освобождению на срок до 1 января 2020 года от ввозной пошлины видеотюнеров цифрового эфирного телерадиовещания, поддерживающих стандарт DVB-T2.

Согласно данным Нацсовета по вопросам телерадиовещания, эфирным способом приема телесигнала пользуется 32,3% домохозяйств в Украине, из них только 8% принимают эфирный сигнал в цифровом стандарте.

Отключение аналогового телевещания по всей территории Украины за исключением территорий с особенным режимом вещания стартовало с 1 сентября 2018 года.

Правительство Украины решило сохранить аналоговое телевещание на территориях, граничащих с Россией, а также для Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) и местных телекомпаний, не имеющих лицензий на цифровое вещание по списку Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания до 31 декабря 2018 года.

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Новости Бизнеса, АМКУ, Антимонопольный комитет Украины, Телевизионные тюнеры, Украина, Цифровые ТВ-тюнеры.
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