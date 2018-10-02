День Независимости Украины

Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 02.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Революция Достоинства: Парубий впервые рассказал о запасном плане Майдана
Революция Достоинства: Парубий впервые рассказал о запасном плане Майдана
Новости: Ревматизм и проблемы с сердцем: адвокат рассказал о здоровье Сенцова
Ревматизм и проблемы с сердцем: адвокат рассказал о здоровье Сенцова
Новости: Ломаченко: Считаю, что у меня есть 5-7 лет
Ломаченко: Считаю, что у меня есть 5-7 лет
Новости: Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
X

Какая стоимость продуктов по состоянию на 2 октября 2018 года

Смотрите фото (6)
Какая стоимость продуктов по состоянию на 2 октября 2018 года
13:19 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 26 сентября по 2 октября позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия немного выросли:

Средняя цена на батон была - 12.23 грн. На этой неделе цена - 12.25 грн.

Средняя цена на черный хлеб была - 13.10 грн. На этой неделе цена 13.12 грн.

Цена на белый хлеб была 12.12. На этой неделе цена - 12.12 грн.

Булка (упаковка 5 штук) была - 8.56 грн. Цена на этой неделе - 8. 56 грн.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты немного спали:

Средняя цена за пакет молока (990 г) была 24. 91 грн. На этой неделе молоко можно купить за 24.90 грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 29.94 грн. На этой неделе цена - 29.93 грн.

Сметану (405 г) можно было купить за 28.24 грн. Цена на этой неделе 28.24 грн.

Цена за килограмм творога была 99.33 грн. На этой неделе цена - 99.35 грн.

Мясо:

Стоимость мяса на этой наделе выросли:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 152.28 грн. Цена на этой неделе - 152.30 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 120.62 грн. Новая цена - 120,65 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 112.17 грн. На этой неделе цена - 112.18 грн.

Крупы: 

Цены на крупы немного выросли:

Цена за 1 килограмм гречки была - 21.00 грн. Новая цена - 21.05 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 25.83 грн. На этой неделе цена - 25.83 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 14.17 грн. На этой неделе цена немного снизилась - 14.18 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 19.35 грн. Новая цена - 19.35 грн.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров упала:

Цена на яйца (10 шт.) была - 22.44 грн. Цена на этой неделе - 22.44 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 26.95 грн. На этой неделе цена - 26.96 грн.

За соль (1 кг) требовали - 9.47 грн. На этой неделе - 9.45 грн.

Сахар (1 кг) стоил- 18.22 грн. На этой неделе цена - 18.20 грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Корзина, Корзина продуктовая, Продукты, Сколько стоят продукты, Стоимость продуктов, Стоимость продуктов 2 октября, Стоимость продуктов на 2 октября, Цены, Цены на продукты.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Порошенко упростил требования к экспертизе проектов строительства ВЭС В Украине продолжает дорожать бензин и дизтопливо Главные изменения для украинцев в октябре: цена на газ, тарифы, субсидии на зиму

Последние новости

Хавбек Ворсклы может до конца года остаться без футбола Во Франции задержали украинский грузовик, перевозивший 650 кг кокаина День рождения Андрея Данилка: самые популярные танцевальные хиты певца (Видео)
Сегодня читают
01 Умер известный артист Роман Карцев
02 Стартовал Парижский автосалон 2018
03 Перевод часов и выходные: чего ожидать в октябре
04 Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
05 Мода 2018: стильные пальто и пиджаки, без которых не обойтись этой осенью
Новости сегодня
16:05 Рада усовершенствовала процедуру экстрадиции
16:03 Свитолина поблагодарила болельщиков за поддержку в трудную минуту
15:50 В Британии гетеросексуальным партнерам разрешат гражданское партнерство
15:49 Райан Рейнольдс сыграет главную роль в новом фильме "Свободный парень"
15:48 Макгрегор: Я готов снова драться с Мейвезером
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Температурные "качели" и бесснежный декабрь: появился прогноз погоды на зиму
Появился подробный прогноз погоды на зиму в Украине
Новости: Больничные по-новому: основные изменения
Больничные по-новому: основные изменения
Новости: Отопление, перевод часов и "длинные" выходные: чего ожидать украинцам в октябре
Перевод часов и выходные: чего ожидать в октябре
Новости: Мода 2018: самая популярная стрижка этой осени
Мода 2018: самая популярная стрижка этой осени
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь