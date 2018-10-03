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Украина купит у Польши 200 млн куб. м газа

Газ
13:35 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Украинская и польская газовые компании заключили контракт о поставке в Украину от 1 мая 2019 года 200 млн кубометров природного газа.

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) подписала новый контракт на поставку газа в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

PGNiG и украинская компания "Энергетические ресурсы Украины" (Energy Resources of Ukraine) будут транспортировать голубое топливо для оператора единой газотранспортной системы Украины "Укртрансгаза".

Речь идет о 200 млн кубометров газа. Поставку будут осуществлять от 1 мая 2019 года. Как сообщили в PGNiG, "выбор подрядчика определился по лучшей цене". С августа 2016 года до конца июня этого года компания PGNiG транспортировала в Украину в целом 1,3 млрд кубометров газа. PGNiG и ERU начали сотрудничество в поставках сырья для "Укртрансгаза" в апреле прошлого года.

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Новости Бизнеса, PGNIG, Газ, Импорт, Польша, Украина.
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