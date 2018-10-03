Бизнес, Экономика https://telegraf.com.ua/biznes/ekonomika/4555049-ukraina-podpishet-konventsiyu-s-ispaniey-o-nalogooblozhenii.html
Украина подпишет конвенцию с Испанией о налогообложении
19:48 Сегодня Телеграф
Новости Бизнеса: Порошенко уполномочил Маркарову подписать конвенцию с Испанией о предотвращении налоговых уклонений и протокола к ней.
Президент Украины Петр Порошенко уполномочил и.о. министра финансов Украины Оксану Маркарову на подписание конвенции с Испанией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и протокола к ней.
Соответствующее распоряжение президента Украины №167/2018-рп от 3 октября 2018 года обнародовано на сайте главы Государства в среду.
"Уполномочить первого заместителя министра финансов Украины Маркаров Оксану Сергеевну на подписание конвенции между Украиной и Королевством Испания об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении налоговых уклонений и предотвращением и протокола к ней", - сказано в документе
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