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Украина подпишет конвенцию с Испанией о налогообложении

Петр Порошенко
19:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса: Порошенко уполномочил Маркарову подписать конвенцию с Испанией о предотвращении налоговых уклонений и протокола к ней.

Президент Украины Петр Порошенко уполномочил и.о. министра финансов Украины Оксану Маркарову на подписание конвенции с Испанией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и протокола к ней.

Соответствующее распоряжение президента Украины №167/2018-рп от 3 октября 2018 года обнародовано на сайте главы Государства в среду.

"Уполномочить первого заместителя министра финансов Украины Маркаров Оксану Сергеевну на подписание конвенции между Украиной и Королевством Испания об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении налоговых уклонений и предотвращением и протокола к ней", - сказано в документе

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Испания, Налоги, Налогообложение, Оксана Макарова, Петр Порошенко.
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