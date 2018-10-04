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"Северный поток -2": Представитель "Нафтогаза" рассказал о "плане Б"

"Северный поток-2"
05:07 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: В "Нафтогазе" озвучили "план Б" на случай запуска "Северного потока-2".

Украина попытается добиться компенсации в размере 12 млрд долларов, если "Северный поток-2" будет запущен.

Об этом в эфире "5 канала" заявил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

На вопрос ведущей, есть ли у Украины план "Б" на случай, если "Северный поток-2" заработает, Витренко сообщил: "Да, мы подали соответствующий иск в Арбитраж – это 12 млрд долларов. Это как раз сумма, что отражает компенсацию ущерба, который понесет Украина, если будет построен "Северный поток-2" и мощности украинской ГТС не будут применены. Для этого у нас есть соответствующие юридические возможности. Поэтому мы можем сейчас требовать пересмотра тарифа. Мы именно это и делаем с одной стороны. С другой стороны, установлены европейские правила этого тарифа. И они позволяют соответственно отразить эффект от неприменения украинской ГТС после 2019 года".

"В данном случае сам уровень тарифа не имеет никакого практического значения, ибо решение будет принято уже после того, как закончится контракт, поэтому просто речь идет о компенсации недополученной тарифной выручки. И эта компенсация составляет более чем 12 млрд долларов", – добавил Витренко.

Как сообщалось ранее, проектом "Северный поток-2" предусмотрено строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 млрд куб. газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с "Северным потоком-1", который уже существует. Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Длина трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд. Украина выступает против строительства "Северного потока-2".

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Компенсация, Нафтогаз, Северный поток-2, Юрий Витренко.
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