В Минсоцполитики предупредили украинских заробитчан о проблемах с пенсиями

В Польшу уехала наибольшее количество украинских заробитчан - около двух миллионов, из них только один миллион официально трудоустроены.

Об этом в эфире Радио НВ рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, только 300 тысяч украинцев платят налоги в пенсионную систему соседнего государства. Остальные не платят страховые взносы и у них не идет страховой стаж. Поэтому после возвращения в Украину они будут иметь трудности с пенсионным обеспечением.

Рева отметил, что Украина имеет соглашения о трудовой миграции с 21 страной, в которых прописан механизм социальной защиты украинских граждан. Однако, несмотря на два миллиона заробитчан в Польше профильные министерства Украины и Польши до сих пор не заключили соответствующего соглашения.

Министр социальной политики выразил надежду, что такое соглашение может быть подписано уже до конца 2018 года. Это исключит случаи, когда работающий украинец не застрахован ни в Польше, ни в Украине.