Украина увеличила доходность от экспорта черных металлов

Металлургические предприятия Украины в январе-сентябре 2018 года нарастили поступления от экспорта черных металлов на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до $7 млрд 736,155 млн.

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой в четверг, на черные металлы за этот период пришлось 22,39% общего объема поступлений от экспорта товаров против 19,70% за девять месяцев прошлого года.

В сентябре поступления от экспорта черных металлов составили $734,954 млн.

При этом, Украина в январе-сентябре 2018 года нарастила импорт аналогичной продукции на 23,7% – до $1 млрд 14,244 млн. В сентябре этот показатель составил $117,588 млн.

Кроме того, Украина в январе-сентябре-2018 увеличила экспорт металлоизделий на 31,8% - до $829,992 млн. В сентябре их поставлено на $100,605 млн.

За этот период импорт металлоизделий возрос на 17,1% - до $678,939 млн. В сентябре ввоз металлоизделий составил $80,595 млн.

Как сообщалось, Украина в 2017 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 20% по сравнению с 2016 годом – до $8 млрд 665,725 млн, импорт - на 42%, до $1 млрд 134,568 млн.

Украина в 2017 году также увеличила экспорт металлоизделий на 30% - до $896,710 млн, импорт - на 25%, до $806,788 млн.