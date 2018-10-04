Всемирный банк указал на ошибки украинского экспорта

В структуре экспорта Украины сохраняется концентрация сырьевых товаров, страна упускает потенциал увеличения экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, отмечает Всемирный банк (ВБ).

"Украина имеет стратегически важное географическое расположение…, крупнейшие в Европе площади плодородных земель, численное население с высоким уровнем образования. Помимо этого, страна заключила в 2015 году Соглашение об ассоциации с ЕС… Все это открывает перед Украиной огромные возможности для наращивания объемов экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. … Тем не менее, выгоды, связанные с открытостью для торговли, в частности перетекание технологий и знаний, до сих пор остаются весьма ограниченными", - говорится в отчете финучреждения.

По оценкам ВБ, это обусловлено тем, что Украина до сих пор не стала важным участником глобальных цепочек добавленной стоимости. "На сегодня глобальное производство характеризуется высоким уровнем интеграции различных стран, когда готовый продукт является результатом усилий производителей из разных стран, а каждый этап технологического процесса вносит свой вклад в формирование ценности конечного продукта. Благодаря взаимодействию в рамках глобальных цепочек добавленной стоимости, страны обмениваются не только продукцией, но и технологиями, знаниями и связями. В то же время в Украине доля экспорта в рамках глобальной цепочки добавленной стоимости в 2014 году составляла всего 5,7%, тогда как в Польше - 27%, в Румынии и Турции - 38%, во Вьетнаме - 59%", - отмечает банк.

ВБ напоминает, что важной движущей силой экспорта и интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости являются реформы, направленные на привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ). При этом одним из важнейших факторов в привлечении ПИИ является верховенство права и защита права собственности.

"Очевидно, что для создания в Украине равных условий для ПИИ придется еще многое сделать. Для этого понадобится не только укрепить архитектуру антикоррупционных органов и судебную систему, но и осуществить дальнейшую оптимизацию регуляторной среды, укрепить политику содействия конкуренции, реформировать государственные предприятия и обеспечить прогресс в приватизации", - указано в отчете.

Помимо этого, добавляет банк, важным фактором привлечения ПИИ является макроэкономическая стабильность, а также эффективная и конкурентоспособная система логистики.

По оценкам ВБ, для содействия эффективному финансовому посредничеству и наращивания объемов кредитования необходимо уменьшить долю государства в банковском секторе и решить вопрос большой доли неработающих кредитов.

ВБ также отмечает низкий рейтинг украинской логистики в рассчитываемом им Индексе эффективности логистики. В показателе, в том числе, отражено отсутствие прозрачности в регулировании и неоптимальное управление государственным имуществом, наличие препятствий на пути осуществления частных инвестиций, неполное использование возможностей речного транспорта, недостаточные инвестиции в железнодорожный транспорт, неэффективность управления складскими мощностями и чрезмерный объем использования автомобильных перевозок.