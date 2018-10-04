Индия будет импортировать яблоки из Украины
Новости Бизнеса: Рынок Индии открыли для экспорта украинских яблок при условии соблюдения Украиной установленных Индией фитосанитарных норм.
Фитосанитарные органы Индии приняли решение об открытии собственного рынка для украинских яблок, сообщила ассоциация "Укрсадпром" на своем сайте.
Согласно сообщению, украинские яблоки урожая-2018 уже могут быть поставлены в Индию при условии соблюдения установленных фитосанитарных норм. Индийская сторона определила особые условия поставки украинских яблок, в частности, их выдержку до момента отгрузки из Украины при температуре 0° в течение 13 дней, что должно быть указано в фитосанитарном сертификате.
"Открытие рынка Индии для украинских яблок - событием номер один не только для садоводов, но и для Украины в целом. Индия способна полностью заменить российский рынок сбыта, который был основным для украинских яблок до 2014 года, а также приведет к необходимости улучшить технологии выращивания и хранения, что не требовалось для российского рынка, поскольку срок транспортировки в Индию - около месяца", - цитируется в сообщении глава ассоциации "Укрсадпром" Дмитрий Крошка. Кроме того, по его мнению, это приведет к развитию морской логистики фруктов при экспорте из Украины, даст возможность позволит существенно увеличить товарооборот между Украиной и Индией, учитывая объем и значительно высшую стоимость украинских яблок по сравнению, например, с зерновыми культурами, экспортируемыми в Индию.
Я надеюсь, что тот "умник", что составлял предложения этой публикации, соображает, что такое "импорт", "экспорт" и чем они друг от друга отличаются. Заглавие публикации стрёмное...