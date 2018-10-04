Индия будет импортировать яблоки из Украины

Фитосанитарные органы Индии приняли решение об открытии собственного рынка для украинских яблок, сообщила ассоциация "Укрсадпром" на своем сайте.

Согласно сообщению, украинские яблоки урожая-2018 уже могут быть поставлены в Индию при условии соблюдения установленных фитосанитарных норм. Индийская сторона определила особые условия поставки украинских яблок, в частности, их выдержку до момента отгрузки из Украины при температуре 0° в течение 13 дней, что должно быть указано в фитосанитарном сертификате.

"Открытие рынка Индии для украинских яблок - событием номер один не только для садоводов, но и для Украины в целом. Индия способна полностью заменить российский рынок сбыта, который был основным для украинских яблок до 2014 года, а также приведет к необходимости улучшить технологии выращивания и хранения, что не требовалось для российского рынка, поскольку срок транспортировки в Индию - около месяца", - цитируется в сообщении глава ассоциации "Укрсадпром" Дмитрий Крошка. Кроме того, по его мнению, это приведет к развитию морской логистики фруктов при экспорте из Украины, даст возможность позволит существенно увеличить товарооборот между Украиной и Индией, учитывая объем и значительно высшую стоимость украинских яблок по сравнению, например, с зерновыми культурами, экспортируемыми в Индию.