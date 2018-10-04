Аваков во Франции осмотрел вертолеты "Airbus Helicopters" для Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в рамках рабочего визита во Францию посетили завод "Airbus Helicopters" в городе Мариньян, где ознакомились с процессом сбора вертолетов H125 и Н225, которые будут поставлены в Украину.

Как сообщает департамент коммуникации МВД Украины, украинская делегация имела возможность наблюдать за всеми этапами сбора вертолетов, начиная с работы над электричеством и гидравликой машины и заканчивая тесовым полетом.

В МВД пояснили, что на заводе "Airbus Helicopters" будет выполнен заказ Украины на производство и поставку 55 вертолетов различных классов для ГСЧС, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Национальной полиции Украины.

А.Аваков отметил, что техническое обслуживание этих вертолетов будет осуществляться в Украине.

Старший вице-президент "Airbus Helicopters" Оливье Мишалон заверил, что компания приложит все усилия, чтобы гарантировать полное удовлетворение потребностей украинских заказчиков.

В рамках визита во Францию А.Аваков, Н.Чечеткин и заместитель главы МВД Сергей Гончаров также посетили Центр подготовки пилотов "Airbus", где пообщались с украинскими специалистами.

"Сейчас в этом центре проходят обучение восемь пилотов - представители системы МВД. Это военнослужащие НГУ и пилоты ГСЧС. Сейчас они изучают теоретический курс, оттачивают мастерство в симуляционном центре и пройдут курс практических полетов. Эти пилоты станут основой центра технического обслуживания авиационной системы МВД, который будет в Украине", - отметил А.Аваков.

Глава МВД также проинформировал, что в Украине будут работать 15 вертолетных баз.

"Предварительно, мы планируем, что по всей стране заработает 15 баз, где будут размещаться наши вертолетные группы. Ключевая будет находиться в Нежине, а также вдоль границ Украины. Но вся система будет работать как единый механизм", - отметил он.

Как сообщалось, к концу текущего года Украина получит первые четыре вертолета от французской компании "Airbus Helicopters": три – для подразделений ГСЧС, еще один - для Нацгвардии.