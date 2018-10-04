Производство свинины в Украине опять сократилось

В августе текущего года в Украине было произведено 17 тыс. тонн свинины (свежей или охлажденной), что на 13,1% меньше, чем в августе 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН. Также Украина сократила производство свинины замороженной. В августе было произведено 300 тонн данного продукта, что на 7,6% меньше, чем в августе 2017 года.

При этом Украина нарастила производство говядины и телятины (свежей или охлажденной) - на 2,5% в год. Производство говядины и телятины (замороженной) выросло за год на 29,2%. Сокращение объемов производства свинины связано, в частности, с неконтролируемым распространением вируса АЧС. Вспышки болезни с начала года уже были зафиксированы по меньшей мере 123 раза.