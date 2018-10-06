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Более 40% госбюджета Украина направит на погашение долгов

Доллары
11:30 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: В Счетной палате Украины подсчитали, что более 40% доходов из государственного бюджета нужно направить на погашение и обслуживание государственного долга.

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан сообщил, что в 2019 году более 40% государственного бюджета пойдет на погашение долгов, в связи с этим уменьшатся возможности для осуществления социально-экономических расходов, сообщила пресс-служба Счетной палаты Украины.

"Более 40% доходов государственного бюджета предстоит оплатить на погашение и обслуживание государственного долга, уменьшает возможности бюджета для осуществления социально-экономических расходов. А значит, уменьшаются возможности для повышения пенсий, зарплат и социальных выплат, а также для строительства дорог, новых школ, больниц, детских садов и вообще развития инфраструктуры", - сообщил В.Пацкан.

Он также отметил, что в проекте бюджета на следующий год не распределили между местными бюджетами 13 субвенций на общую сумму 7 млрд грн. В частности, на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования "Новая украинская школа", модернизацию и обновление материально-технической базы профессионально-технических учебных заведений, формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин. По отдельных из этих субвенций предлагается предоставить право Кабинету министров осуществлять такое распределение.

"Счетная палата в выводах о состоянии выполнения закона о государственном бюджете неоднократно отмечала о долговременном утверждении распределений субвенций между местными бюджетами, что не способствовало осуществлению расходов в запланированных объемах, поэтому мы предложили предусмотреть распределение этих средств в законе о государственном бюджете. Это бы ускорило процесс получения и использования средств на местах", - подчеркнул В.Пацкан.

Кроме того, по его словам, несмотря на запланированное повышение тарифов на газ для населения и расширение перечня семей, имеющих право на получение субсидий на жилищно-коммунальные услуги, в проекте государственного бюджета на 2019 год предусмотрено уменьшение финансирования системы субсидий.

"Эти данные свидетельствуют об уменьшении количества семей, которые получат жилищные субсидии. В этой ситуации средства, выделяемые на субсидии, нужно максимально эффективно использовать", - отметил В.Пацкан.

Напомним, объем предстоящих выплат Украины по внешнему государственному долгу до конца 2018 года составляет 610 млн долл. по текущему курсу Национального банка Украины.  С начала года Украина заплатила внешним кредиторам 74,096 млрд грн, что по текущему курсу НБУ составляет 2,620 млрд долл., и с учетом предстоящих платежей годовой объем выплат составит 3,230 млрд долл.

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Новости Бизнеса, Госбюджет, Госдолг, Доходы, Погашение, Счетная палата.
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