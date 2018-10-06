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В Чернобыльской зоне появилась первая солнечная электростанция

Солнечные панели
15:44 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Вблизи Чернобыльской АЭС запустили первую солнечную электростанцию Solar Chernobyl из почти 3,8 тысяч панелей.

Вблизи Чернобыльской АЭС запустили первую солнечную электростанцию Solar Chernobyl. Ее построили у 100 метрах от спрятанного в гигантский саркофаг реактора, взорвавшегося в 1986 году. Комплекс станции составляет почти 3,8 тыс. панелей. 

Электроэнергии, которую производит Solar Chernobyl, достаточно для потребностей около 2 тыс. квартир. Солнечная станция мощностью один мегаватт является совместным украинско-немецким проектом, который обошелся около 1 миллиона евро.

Электроэнергия в этом районе появилась впервые с 2000 года, когда окончательно остановили ЧАЭС.

"Это не просто еще одна солнечная электростанция - это единственная (станция - прим. ред.), которая находится в 100 метрах от ядерного реактора, взорвавшегося в 1986 году. Трудно переоценить символику этого проекта", - сказал журналистам исполнительный директор компании-партнера проекта Solar Chernobyl LLC Евгений Варягин, пишет Reuters.

В Украине увеличивается интерес к солнечной энергетике

Отметим, в будущем компании планируют увеличить мощность своих солнечных электростанций в Чернобыльской зоне отчуждения с 1 до 100 мегаватт. Отметим, что в марте 2018 года в правительстве сообщали о планах превратить Чернобыльскую зону на инновационную площадку и построить там объекты возобновляемой энергетики. Ранее планы о строительстве солнечной электростанции в "зоне отчуждения" сообщала французская компания Engie SA.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Solar Chernobyl, Запуск, Первая солнечная электростанция, Солнечные панели, Чернобыльская АЭС.
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