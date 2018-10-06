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Украина экспортировала шоколада на $118 млн

Шоколад
23:22 Сб, 6 Октябрь 2018 Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Тройку стран-любителей украинского шоколада возглавил Казахстан, на втором месте США, на третьем Беларусь.

Казахстан является крупнейшей страной-импортером украинского шоколада по итогам 9 месяцев 2018 года. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины, передает УНН.

В течение отчетного периода Украина экспортировала в Казахстан шоколада на 15 млн долл. Второе место в списке принадлежит США. Экспорт украинского шоколада в США в январе-сентябре составил 14 млн долл. Замыкает тройку стран-любителей украинского шоколада Беларусь. В январе-сентябре Украина экспортировала в Белорусь шоколада на 10 млн долл. Всего за 9 месяцев Украина экспортировала шоколада на 118 млн долл. В то же время за отчетный период Украина импортировала шоколада на 84 млн долл.

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Новости Бизнеса, Беларусь, Казахстан, США, Украина, Шоколад, Экспорт.
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