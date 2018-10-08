Порядок оформления субсидии в Украине на новый отопительный сезон
Новости Бизнеса: С приближением отопительного сезона, многих украинцев волнует вопрос назначения субсидии: какие документы нужны, что нужно указывать, какой будет ее размер.
Уже через неделю, 15 октября, в Украине официально начнется отопительный сезон. По данным на 4 октября, к отопительному сезону 2018-2019 годов подготовлены 99,8% всех объектов, в том числе жилые дома и социальная сфера. Некоторые проблемы с подготовкой к отопительному сезону есть в таких населенных пунктах как Коцюбинское (Киевская область), Смела (Черкасская область) и Шепетовка (Хмельницкая область).
Кабинет министров Украины до 18 октября продлил действие специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене. С 1 апреля 2017 года цена на газ была увеличена до 6,9579 грн. за 1 м3.
В последнее время ситуация с субсидиями в Украине становится одной из самых обсуждаемых. Так, в правительстве постоянно предлагают нововведения, правила для получения субсидий продолжают ужесточать, а официальная статистика и вовсе говорит о том, что все меньше и меньше украинцев могут получить субсидию.
Какие документы нужны для оформления субсидии:
- заявление
- заполненная декларация
Министр соцполитики уточнил, что в разделе 3 Декларации о доходах в октябре 2018 года указываются только данные о видах и суммах доходов, информация о которых отсутствует в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков и реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования за 1-2 квартала 2018 года.
В частности, как отмечается, это может быть доход от сдачи молока, квартиры в аренду, доходы от фриланса или заработки за рубежом. Таким образом, ни заработную плату, ни пенсию, ни социальные выплаты отражать не надо, поскольку эту информацию управление социальной защиты населения верифицирует самостоятельно.
В каких случаях могут отказать в назначении субсидии
- владельцы квартир площадью более 120 квадратных метров и дома в 200 квадратных метров считаются "элитной недвижимостью". В таком случае их владельцы способны самостоятельно оплатить коммунальные услуги, поэтому им субсидия тоже не назначается.
- Наличие у одного из членов семьи или лица из состава домохозяйства транспортного средства, с момента выпуска которого прошло меньше 5-ти лет. Не учитывается мопед или транспортное средство, полученные бесплатно или на льготных условиях через органы социальной защиты населения. При оформлении субсидии в декларации о доходах и расходах следует отметить наличие транспортного средства
- Если член семьи или домохозяйства в течение 12-ти месяцев до обращения за начислением субсидии купил или приобрел право собственности на земельный участок, квартиру или частный дом, транспортное средство, строительные материалы и другие товары долгосрочного использования; оплатил единовременно любые услуги на сумму более 50 000 грн. Не учитывается оплата медицинских, образовательных жилищно-коммунальных услуг.
- Наличие просроченной более 2-х месяцев задолженности по оплате ЖКУ, общая сумма которой превышает 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
- Наличие у семьи, которая получала субсидию в отопительном сезоне 2017-2018 гг., просроченной более 2-х месяцев задолженности оплаты обязательной части платежа за ЖКУ на сумму более 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан на день начисления субсидии на следующий отопительный сезон.
- покупки стоимостью более 50 тысяч гривен.
О каких изменениях в семье необходимо сообщить в собес?
В соответствии с законом, получатель субсидии обязан уведомить орган социальной защиты населения о любых переменах в семье, будь то изменения в составе жильцов, социального статуса, источника доходов, модификации перечня получаемых жкх услуг или условий их предоставления, а также о приобретении товара или оплате услуг на сумму свыше 50 000 гривен.
Информирование органа соцзащиты о произошедших изменениях производится в установленный Законом срок (один месяц), путем подачи соответствующих документов. В случае изменения состава зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц подаются также новые заявление и декларация.
Чтобы получить субсидию не нужно:
- выписывать лиц, которые не проживают по месту регистрации.
- заполняя декларацию для получения субсидии не нужно указывать свой доход в цифрах.
На получение субсидии имеют право:
- работающие пенсионеры на основе пенсии и заработной платы. Тем, кто перестал работать, принимают во внимание размер месячной пенсии за месяц, предшествующий обращению за субсидией.
- безработные, которым нужно оплатить единый социальный взнос (ЕСВ) только за три месяца периода, за которых берутся доходы для расчета размера субсидии.
Расчет субсидии
Обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи и зависит от доходов каждого члена.
1. Определяем среднемесячный доход на одного члена семьи.
Пример: семья состоит из двух человек, их общий доход за один месяц составляет 4000 грн., тогда среднемесячный доход на одного человека будет:
4000 грн./2 человека = 2000 грн.
2. Рассчитываем обязательный процент платежа по формуле:
Среднемесячный доход на одного человека делим на прожиточный минимум (с января 2018 г. – 1700 грн.) и на базовый коэффициент дохода для назначения субсидии (2), после этого умножаем на базовую норму оплаты за ЖКУ (15%)
Пример: 2000 грн./1700 грн./2*15%=8,82%
3. Считаем размер обязательного платежа умножая среднемесячный общий доход семьи на обязательный процент платежа.
Пример: 8,82%*4000 грн.=352,8 грн.
где 4000 - это среднемесячный общий доход
Размер субсидии – это разница между размером оплаты за коммунальные услуги и размером обязательного платежа.
Пример: если размер оплаты за коммунальные услуги составляет 1000 грн, тогда субсидия будет:
1000 грн. - 352,8 грн.=647,2 грн.
Таким образом, получается что данная семья будет платить за коммунальные услуги по субсидии 352,8 грн, а 647,2 грн оплачивает государство.
Более простой способ узнать положена ли Вам субсидия - проверить ее онлайн.
При этом, устный отказ работника управления социальной защиты населения в назначения жилищных субсидий является незаконным. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко призвал украинцев не сдаваться до последнего и обращаться в комиссии, которые рассматривают спорные случаи назначения субсидий.