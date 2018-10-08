Порядок оформления субсидии в Украине на новый отопительный сезон

Уже через неделю, 15 октября, в Украине официально начнется отопительный сезон. По данным на 4 октября, к отопительному сезону 2018-2019 годов подготовлены 99,8% всех объектов, в том числе жилые дома и социальная сфера. Некоторые проблемы с подготовкой к отопительному сезону есть в таких населенных пунктах как Коцюбинское (Киевская область), Смела (Черкасская область) и Шепетовка (Хмельницкая область).

Кабинет министров Украины до 18 октября продлил действие специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене. С 1 апреля 2017 года цена на газ была увеличена до 6,9579 грн. за 1 м3.

В последнее время ситуация с субсидиями в Украине становится одной из самых обсуждаемых. Так, в правительстве постоянно предлагают нововведения, правила для получения субсидий продолжают ужесточать, а официальная статистика и вовсе говорит о том, что все меньше и меньше украинцев могут получить субсидию.

Какие документы нужны для оформления субсидии:

заявление

заполненная декларация

Министр соцполитики уточнил, что в разделе 3 Декларации о доходах в октябре 2018 года указываются только данные о видах и суммах доходов, информация о которых отсутствует в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков и реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования за 1-2 квартала 2018 года.

В частности, как отмечается, это может быть доход от сдачи молока, квартиры в аренду, доходы от фриланса или заработки за рубежом. Таким образом, ни заработную плату, ни пенсию, ни социальные выплаты отражать не надо, поскольку эту информацию управление социальной защиты населения верифицирует самостоятельно.

В каких случаях могут отказать в назначении субсидии

владельцы квартир площадью более 120 квадратных метров и дома в 200 квадратных метров считаются "элитной недвижимостью". В таком случае их владельцы способны самостоятельно оплатить коммунальные услуги, поэтому им субсидия тоже не назначается.

Наличие у одного из членов семьи или лица из состава домохозяйства транспортного средства, с момента выпуска которого прошло меньше 5-ти лет. Не учитывается мопед или транспортное средство, полученные бесплатно или на льготных условиях через органы социальной защиты населения. При оформлении субсидии в декларации о доходах и расходах следует отметить наличие транспортного средства

Если член семьи или домохозяйства в течение 12-ти месяцев до обращения за начислением субсидии купил или приобрел право собственности на земельный участок, квартиру или частный дом, транспортное средство, строительные материалы и другие товары долгосрочного использования; оплатил единовременно любые услуги на сумму более 50 000 грн. Не учитывается оплата медицинских, образовательных жилищно-коммунальных услуг.

Наличие просроченной более 2-х месяцев задолженности по оплате ЖКУ, общая сумма которой превышает 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Наличие у семьи, которая получала субсидию в отопительном сезоне 2017-2018 гг., просроченной более 2-х месяцев задолженности оплаты обязательной части платежа за ЖКУ на сумму более 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан на день начисления субсидии на следующий отопительный сезон.

покупки стоимостью более 50 тысяч гривен.

О каких изменениях в семье необходимо сообщить в собес?

В соответствии с законом, получатель субсидии обязан уведомить орган социальной защиты населения о любых переменах в семье, будь то изменения в составе жильцов, социального статуса, источника доходов, модификации перечня получаемых жкх услуг или условий их предоставления, а также о приобретении товара или оплате услуг на сумму свыше 50 000 гривен.

Информирование органа соцзащиты о произошедших изменениях производится в установленный Законом срок (один месяц), путем подачи соответствующих документов. В случае изменения состава зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц подаются также новые заявление и декларация.

Чтобы получить субсидию не нужно:

выписывать лиц, которые не проживают по месту регистрации.

заполняя декларацию для получения субсидии не нужно указывать свой доход в цифрах.

На получение субсидии имеют право:

работающие пенсионеры на основе пенсии и заработной платы. Тем, кто перестал работать, принимают во внимание размер месячной пенсии за месяц, предшествующий обращению за субсидией.

безработные, которым нужно оплатить единый социальный взнос (ЕСВ) только за три месяца периода, за которых берутся доходы для расчета размера субсидии.

Расчет субсидии

Обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи и зависит от доходов каждого члена.

1. Определяем среднемесячный доход на одного члена семьи.

Пример: семья состоит из двух человек, их общий доход за один месяц составляет 4000 грн., тогда среднемесячный доход на одного человека будет:

4000 грн./2 человека = 2000 грн.

2. Рассчитываем обязательный процент платежа по формуле:

Среднемесячный доход на одного человека делим на прожиточный минимум (с января 2018 г. – 1700 грн.) и на базовый коэффициент дохода для назначения субсидии (2), после этого умножаем на базовую норму оплаты за ЖКУ (15%)

Пример: 2000 грн./1700 грн./2*15%=8,82%

3. Считаем размер обязательного платежа умножая среднемесячный общий доход семьи на обязательный процент платежа.

Пример: 8,82%*4000 грн.=352,8 грн.

где 4000 - это среднемесячный общий доход

Размер субсидии – это разница между размером оплаты за коммунальные услуги и размером обязательного платежа.

Пример: если размер оплаты за коммунальные услуги составляет 1000 грн, тогда субсидия будет:

1000 грн. - 352,8 грн.=647,2 грн.

Таким образом, получается что данная семья будет платить за коммунальные услуги по субсидии 352,8 грн, а 647,2 грн оплачивает государство.

Более простой способ узнать положена ли Вам субсидия - проверить ее онлайн.

При этом, устный отказ работника управления социальной защиты населения в назначения жилищных субсидий является незаконным. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко призвал украинцев не сдаваться до последнего и обращаться в комиссии, которые рассматривают спорные случаи назначения субсидий.