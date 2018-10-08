Украина возобновила импорт газа из Словакии

Украина возобновила импорт природного газа по словацкому маршруту, приостановленный с2 по 6 октября из-за проведения плановых ремонтов на этом направлении.

По данным словацкого оператора Eustream, поставка газа 7 октября составила 23,6 млн куб. м, что чуть ниже среднесуточного импорта на протяжении сентября. Заявка на 8 октября также составляет 23,6 млн куб. м.

Как сообщалось, согласно план-графику проведения комплексов планово-профилактических и ремонтных работ, ППР выполнялись на второй нитке газопровода "Долина-Ужгород-Госграница", в частности, на компрессорных станциях (КС) "Долина", "Росош", КС-1 и КС-2 "Ужгород".

Украина в январе-сентябре 2018 года сократила импорт природного газа на 24,7% (2 млрд 640,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 8,065 млрд куб. м. В том числе, со стороны Словакии за этот период поступило 5,017 млрд куб. м газа (-36,4% к январю-сентябрю-2017), Венгрии – 2 млрд 509,3 млн куб. м (+27,9%), Польши – 538,7 млн куб. м (-37,4%).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.