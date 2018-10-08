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Порошенко подписал закон о финансировании Дунайского региона

Петр Порошенко
19:07 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса: Петр Порошенко одобрил ратификацию Соглашения о финансировании Дунайской транснациональной программы.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О ратификации Соглашения о финансировании Дунайской транснациональной программы".

Как сообщили в пресс-службе главы государства, ратификация указанного Соглашения создаст правовые основания для получения финансирования проектов в размере 5 млн евро на безвозмездной основе в рамках Дунайской транснациональной программы как финансового инструмента Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона.

"Реализация Соглашения будет способствовать выполнению обязательств, определенных Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, а также социально-экономическому развитию украинской части Дунайского региона, охватывающему Одесскую, Ивано-Франковске, Черновицкую и Закарпатскую области", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в декабре 2017 года Украина, Венгрия и ЕС подписали Соглашение о финансировании Дунайской транснациональной программы на сумму 5 млн евро.

Финансирование проектов будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям: повышение готовности к управлению экологическими рисками в Дунайском регионе; повышение конкурентоспособности для бизнеса и социальных инноваций; содействие устойчивому использованию природного и культурного наследия и ресурсов; повышение инвестиционной способности для решения основных общественных проблем.

19 сентября 2018 года Верховная Рада приняла закон "О ратификации соглашения о финансировании Дунайской транснациональной программы" (№0196).

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Новости Бизнеса, Дунайская транснациональная программа, Петр Порошенко, Украина.
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