Бюджет-2019 самый сложным за всю историю Украины: названа причина

Новости Бизнеса: Принятие государственного бюджета на 2019 год будет достаточно сложным и болезненным вопросом, ведь пришло время отдавать внешние долги десятилетней давности.

Государственный бюджет 2019 года будет крайне сложным из-за того, что пришло время выполнять внешние финансовые обязательства, возвращать деньги, которые брали более 10 лет назад.

Об этом в эфире телеканала ”Прямой” сообщил народный депутат Украины от фракции партии "Блок Петра Порошенко" Максим Курячий.

“Бюджет 2019 года будет крайне сложным, одним из самых сложных бюджетов за всю историю Украины. Почему? Потому что на 2019 год приходится пик выплат по внешним международным финансовым обязательствам, которые были взять 15 и 10 лет назад. Брали Азаров (Николай Азаров - экс-премьер-министр Украины - ред.), Тимошенко (Юлия Тимошенко - лидер партии “Батькивщина”, экс-премьер-министр Украины - ред.), они об этом уже не вспоминают, а отдавать сейчас в 2019.

Так вот, в бюджете на 2019 заложены 459 млрд грн на возвращение этих внешних обязательств. Где эти средства? Куда они делись? А нам отдавать в 2019 году. Можно посыпать голову пеплом. Не будем этого делать, страна должна жить. В бюджете должны быть заложены еще и принципиальные моменты для развития экономики. И там будут такие моменты”, - сказал Курячий.

Напомним, 18 октября Верховная Рада в первом чтении поддержала проект главной сметы на 2019 год и отправила его на доработку в Кабмин. Хоть и с серьезными замечаниями нардепов. В частности, о том, что на четверть увеличиваются расходы на правоохранительные органы: полицию и СБУ, а на образование и медицину запланировано меньше средств.