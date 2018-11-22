После заявления Трампа, цены на нефть упали

Новости Бизнеса: После осеннего падения нефтяного рынка, цена на "черное золото" стала плавно расти.

Цена на североморскую нефть марки Brent впервые опустилась ниже, чем 62 доллара за баррель. Состоянием на сегодня, ее стоимость плавно растет.

Таким образом, на бирже ICE Futures, которая находится в Лондоне, к 9:13 по киевскому времени цена на фьючерсы повысилась до 63,33 доллара за баррель.

К тому времени, стоимость нефти WTI на электронных торгах товарной биржи NYMEX поднялась до 54,3 доллара за баррель.

Как сообщают аналитики издания Reuters, причиной обвала "черного золота" послужило заявление президента США о том, что страна не будет вводить санкции против Саудовской Аравии. После чего мировые биржи моментально отреагировали, и цены на нефть упали более, чем на 7%. Ожидалось, что Дональд Трамп таким образом накажет Саудовскую Аравию за убийство Джамаля Хашогги.

Также, падение нефтяного рынка было связано с опасениями по поводу избытка предложения топлива, так как США позволили ряду стран закупать нефть у Ирана, невзирая на санкции против этого государства.