Стало известно, на сколько вырастет минимальная пенсия

Новости Бизнеса: С 1 декабря 2018 года минимальную пенсию повысят на 62 гривни, и она возрастет до 1497 гривен.

Размер минимальной пенсии в Украине с 1 декабря 2018 возрастет до 1497 гривен. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Правительственный портал.

"Перерасчет будет осуществлен всем пенсионерам, чей размер пенсий зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц", - отметил он.

По его словам, очередное повышение пенсий также должен состояться с 1 января. Повышение должно задеть полмиллиона пенсионеров и военных пенсионеров. Следующее повышение запланировано на март 2019 года. В марте, по словам Розенко, пенсии должны вырасти на 12-17%.

Напомним, Кабмин принял важный законопроект "О стабилизации пенсионной системы", который поможет значительно наполнить Пенсионный фонд. Среди главных нововведений - украинцы с высокими зарплатами будут платить единый соцвзнос (ЕСВ) со всей суммы, а не с 55,8 тыс., как сейчас; руководители предприятия должны будут декларировать для уплаты взноса как минимум две минималки (на данный момент это 7,4 тыс. грн ) и ЕСВ за льготников увеличат.