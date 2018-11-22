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В Украине продолжает расти розничная торговля

В Украине продолжает расти розничная торговля
15:19 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф УНИАН Фото: Pixabay

Новости Бизнеса: Оборот розничной торговли в Украине в январе-октябре вырос на 5,4% - до 740,6 млрд грн.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-октябре 2018 года вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (в сопоставимых ценах) – до 740,637 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Накануне Госстат обнародовал только процентное соотношение.

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в таких областях: в Луганской - на 23%, до 3,45 млрд грн; Киевской - на 11%, до 40,9 млрд грн; Полтавской - на 11,5%, до 15,56 млрд грн; Житомирской - на 8,3%, до 11,3 млрд грн; Сумской - на 8,3%, до 9,3 млрд грн.

По информации Госстата, оборот розничной торговли в октябре 2018 года по сравнению с сентябрем вырос на 2%, а по сравнению с октябрем 2017 года - вырос на 5%.

Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в январе-октябре 2018 года составил 532,11 млрд грн, что на 5% больше показателя за январь- октябрь 2017 года.

Как сообщалось, оборот розничной торговли в 2017 году вырос на 8,8% по сравнению с 2016 годом (в сопоставимых ценах) – до 816,553 млрд грн.

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Украина, Торговля, Розничная торговля, Госстат.
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