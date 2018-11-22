У кого и когда могут забрать пенсии: что следует знать украинцам

Новости Бизнеса: В Украине есть целый ряд причин, по которым у граждан могут забрать пенсии.

У украинцев могут временно забирать пенсии. Об этом говорится в Законе «Об общеобязательном пенсионном страховании». Для получения пенсии вовремя граждане Украины по закону с 2019 года должны:

иметь минимум 26 лет стажа;

не выезжать в другую страну на длительное время;

предоставлять Пенсионному фонду только настоящие документы.

В документе предполагается три причины для временного отказа в пенсии: если не выполнили требования по стажу (15 лет для пенсии в 65 лет и 26 лет — в 60 лет), если предоставили ложную информацию, если не проживаете по месту регистрации (живете на неподконтрольной территории или длительное время находились за границей).

Следует отметить, что в следующем году дефицит Пенсионного фонда достигнет рекордной отметки в 166 млрд грн. В Минсоцполитики отмечают: в эту сумму входят в том числе несвойственные расходы. То есть надбавки к минималке, пенсии судей, социальные пенсии и т. д. Однако так или иначе всю эту сумму придется компенсировать из государственного бюджета.

Кроме того, украинцев могут ожидать незначительные задержки, например из-за кассовых разрывов. В этом году уже были задержки, украинцы больше недели сидели без выплат.

Как сообщалось ранее, в Кабмине придумали как можно наполнить Пенсионный фонд. Одним из нововведений предполагается внедрить регресивную шкалу единого социального взноса - украинцы с высокими зарплатами будут платить единый соцвзнос (ЕСВ) со всей суммы, а не с 55,8 тыс., как сейчас; руководители предприятия должны будут декларировать для уплаты взноса как минимум две минималки (на данный момент это 7,4 тыс. грн ) и ЕСВ за льготников собираются увеличить.