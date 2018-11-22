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Бюджет Украины на 2019 год: Рада внесла правки в Бюджетный кодекс

Бюджет Украины на 2019 год: Рада внесла правки в Бюджетный кодекс
17:18 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Верховная Рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс для госбюджета-2019.

Верховная Рада Украины приняла изменения в Бюджетный кодекс, нормирующие отношения между государственным и местными бюджетами для целей формирования государственного бюджета на 2019 год.

Как передает корреспондент, за принятие законопроекта №9084 во втором чтении и в целом с рядом поправок, озвученных под стенограмму, проголосовали 243 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно пояснительной записке к законопроекту, он регулирует ряд вопросов госбюджета Украины на 2019 год, включая зачисление части рентной платы в местные бюджеты, государственных гарантий медицинского обслуживания населения, перечня льгот и субсидий населению, финансового обеспечения деятельности судов, госзаказа частным заведениям высшего образования, финансирования подготовки специалистов высшими учебными заведениями I-II уровней аккредитации без статуса отдельных юридических лиц, возможности областных и городских советов заимствовать средства у международных финансовых организаций под залог коммунальной собственности.

Представляя законопроект, представитель парламентского Комитета по вопросам бюджета Константин Ищейкин огласил решение комитета: «Рекомендовать Верховной Раде законопроект 9084 принять во втором чтении и в целом как закон с учетом принятых предложений в окончательной редакции изложенных в подготовленной комитетом сравнительной таблице к законопроекту».

Прилагаемая к проекту сравнительная таблица содержит 185 поправок на 116 листах, часть которых были отклонены комитетом и не поддержаны в сессионном зале.

После провального голосования за законопроект и перерыва в заседании, в ходе которого профильный комитет проводил консультации с депутатами, представитель комитета огласил новое решение комитета: принять законопроект 9084 во втором чтении и в целом как закон с учетом изложенных в сравнительной таблице принятых поправок, но при этом учесть поправки 39, 151 и 161, ранее отклоненные комитетом, и отклонить поправки 165 и 180.

Решение комитета не нашло поддержки депутатов, потому после консультаций с главами фракций в сессионном зале Ищейкин огласил новое предложение: принять законопроект 9084 во втором чтении и в целом как закон с учетом изложенных в сравнительной таблице принятых поправок, но при этом учесть поправки 39, 151 и 161, а также поправку 165 в озвученной под стенограмму редакции. Это решение нашло поддержку депутатов.

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Верховная Рада, Украина, Бюджет Украины, Госбюджет-2019.
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