Нардепы спустя полтора года разрешили Кутовому уйти в отставку

Новости Бизнеса: Депутаты Верховной Рады удовлетворили заявление министра АПК Кутового об отставке.

Верховная Рада отправила в отставку министра по вопросам аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового.

Как передает корреспондент, такое решение поддержали 257 народных депутатов на пленарной заседании парламента в четверг.

Как сообщалось, Т.Кутовой написал заявление об отставке 23 мая 2017 года.

Тарас Кутовой родился 25 февраля 1976 в Киеве. Депутат Верховной Рады седьмого и восьмого созывов, избранный по одномандатному избирательному округу №151 в Полтавской области. 14 апреля 2016 назначен Министром аграрной политики и продовольствия Украины.