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Рада отклонила президентские правки в закон о госзакупках

Рада отклонила президентские правки в закон о госзакупках
05:01 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон "О публичных закупках".

Верховная Рада в ночь на пятницу отклонила внесенный президентом Украины Петром Порошенко еще в апреле этого года законопроект №8265 с правками в закон "О публичных закупках".

За принятие документа в первом чтении проголосовало лишь 166 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В ходе рассмотрения законопроекта первый вице-спикер Ирина Геращенко указывала, что его принятие позволило бы участникам тендеров дополнительно снижать цену во время самого аукциона, потенциальная экономия от чего оценивалась в 9 млрд грн.

По ее словам, документ также давал возможность исправить участника торгов свои ошибки на протяжении одного дня и улучшение процедуры обжалования в Антимонопольном комитете.

"Мы углубляем реформу (публичных закупок – ИФ) и даем доступ малому бизнесу. Будут упрощены маленькие тендеры", - агитировал за законопроект первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, однако безрезультатно.

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Верховная Рада, Украина, Экономика, Петр Порошенко, Политика, Новости Украины.
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