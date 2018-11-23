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Рада приняла Госбюджет-2019: данные об основных показателях

Рада приняла Госбюджет-2019: данные об основных показателях
10:41 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: Телеграф

Новости Бизнеса: Верховная Рада в пятницу утром, 23 ноября, приняла государственный бюджет на 2019-й год, что предусматривает документ.

Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете Украины на 2019-й год. За принятие закона во втором чтении проголосовали 239 депутатов, а за принятие в целом - 240 парламентарий при минимально необходимом количестве в 226 голосов.

"Решение принято. Государственный бюджет Украины на 2019-й год - принят", - сказал председатель ВР Андрей Парубий по итогам голосования.

Правительство в бюджете на 2019 год сохранило все начатые ранее программы. Об этом в Верховной Раде во время принятия государственного бюджета сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я хочу вас поблагодарить за все предыдущие решения в бюджетном процессе. Можно по-разному относиться к проекту бюджета на 2019 год, совершенно естественно, когда оппозиция говорит, что он не такой. Но самое главное, что у нас сегодня есть - это наш долг обеспечить стабильность и развитие. Мы начали много реформ и преобразований, бюджет является инструментом для их реализации", - сказал Гройсман.

Что предусматривает документ

Доходы госбюджета на 2019 предусмотрено в сумме 1 026,1 млрд гривен (общий фонд — 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда — 97,6 млрд гривен).

Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд гривен.

Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен.

В основе утвержденного бюджета макроэкономический прогноз с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Курс гривни к доллару США к концу 2019 года установлен на уровне 29,4 грн/долл.

Предельный объем государственного долга на 31 декабря 2019 года установлен в сумме 2,060 трлн грн, гарантированного государством долга – 388,6 млрд грн.

Сколько выделено средств

  • Среди расходов на развитие системы здравоохранения предусмотрено 2 млрд. грн. на реализацию реформы экстренной медицинской помощи, 1 млрд. грн. в рамках программы “Доступные лекарства”, 15,3 млрд грн. направят на первичное звено медицинской помощи.
  • На строительство дорог предусмотрено 56 млрд грн.
  • На оборону и безопасность в бюджете предоставл почти 212 млрд грн.
  • На выплаты пенсий направят 167,5 млрд грн.
  • На субсидии в денежной форме − 20 миллиардов гривен
  • На образование − почти 127 миллиардов гривен.

В главной смете страны предусмотрен такой размер прожиточного минимума:

* С 1 июля 2019 года — 1 936 гривен;

* С 1 декабря 2019 года — 2027 гривен.

Для основных социальных и демографических групп населения на 2019 года установлен такой прожиточный минимум:

* Для детей до 6 лет: с 1 января 2019 года — 1626 грн, с 1 июля — 1699 грн, с 1 декабря — 1779 грн;

* Для детей от 6 до 18 лет: с 1 января 2019 года — 2027 грн, с 1 июля — 2118 грн, с 1 декабря — 2218 грн;

* Для трудоспособных лиц: с 1 января 2019 года — 1921 грн, с 1 июля — 2007 грн, с 1 декабря — 2102 грн;

* Для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2019 года — 1497 грн, с 1 июля — 1564 грн, с 1 декабря — 1638 грн.

Законом установлен в 2019 году минимальную заработную плату:

  • в месячном размере: с 1 января - 4173 гривны;
  • в почасовом размере: с 1 января - 25,13 гривны.

Напоминаем, минимальная заработная плата для военнослужащих будет составлять 10 000 гривен.

В проекте государственного бюджета на 2019 год предусмотрено увеличение расходов на Верховную Раду увеличили на 300 млн гривен, и на Правительство — на 400 млн гривен.

С 1 января также будет произведен перерасчет пенсий военным пенсионерам - это около 500 тыс. людей.

"А с 1 марта 11,5 млн пенсионеров получат масштабный перерасчет пенсий", - сообщил Гройсман.

В целом ресурс местных бюджетов на 2019 составляет 588 935,7 млн гривень, в том числе по: общему фонду - 542 020,8 млн грн, по специальному фонду - 46 914,9 млн гривень. Прогнозный объем доходов местных бюджетов определен в сумме 291 118,4 млн. грн., в том числе по: общему фонду - 265 655,9 млн грн. по специальному фонду - 25 462,5 млн гривень. В первом чтении законопроект 9000 "О Государственном бюджете Украины" был принят 18 октября.

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Верховная Рада, Расходы, Доходы, Принять, Увеличение зарплаты, Размер прожиточного минимума, Госбюджет-2019, Увеличение пенсии.
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