Рада приняла Госбюджет-2019: данные об основных показателях

Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете Украины на 2019-й год. За принятие закона во втором чтении проголосовали 239 депутатов, а за принятие в целом - 240 парламентарий при минимально необходимом количестве в 226 голосов.
"Решение принято. Государственный бюджет Украины на 2019-й год - принят", - сказал председатель ВР Андрей Парубий по итогам голосования.
Правительство в бюджете на 2019 год сохранило все начатые ранее программы. Об этом в Верховной Раде во время принятия государственного бюджета сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Я хочу вас поблагодарить за все предыдущие решения в бюджетном процессе. Можно по-разному относиться к проекту бюджета на 2019 год, совершенно естественно, когда оппозиция говорит, что он не такой. Но самое главное, что у нас сегодня есть - это наш долг обеспечить стабильность и развитие. Мы начали много реформ и преобразований, бюджет является инструментом для их реализации", - сказал Гройсман.
Что предусматривает документ
Доходы госбюджета на 2019 предусмотрено в сумме 1 026,1 млрд гривен (общий фонд — 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда — 97,6 млрд гривен).
Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд гривен.
Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен.
В основе утвержденного бюджета макроэкономический прогноз с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.
Курс гривни к доллару США к концу 2019 года установлен на уровне 29,4 грн/долл.
Предельный объем государственного долга на 31 декабря 2019 года установлен в сумме 2,060 трлн грн, гарантированного государством долга – 388,6 млрд грн.
Сколько выделено средств
В главной смете страны предусмотрен такой размер прожиточного минимума:
* С 1 июля 2019 года — 1 936 гривен;
* С 1 декабря 2019 года — 2027 гривен.
Для основных социальных и демографических групп населения на 2019 года установлен такой прожиточный минимум:
* Для детей до 6 лет: с 1 января 2019 года — 1626 грн, с 1 июля — 1699 грн, с 1 декабря — 1779 грн;
* Для детей от 6 до 18 лет: с 1 января 2019 года — 2027 грн, с 1 июля — 2118 грн, с 1 декабря — 2218 грн;
* Для трудоспособных лиц: с 1 января 2019 года — 1921 грн, с 1 июля — 2007 грн, с 1 декабря — 2102 грн;
* Для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2019 года — 1497 грн, с 1 июля — 1564 грн, с 1 декабря — 1638 грн.
Законом установлен в 2019 году минимальную заработную плату:
Напоминаем, минимальная заработная плата для военнослужащих будет составлять 10 000 гривен.
В проекте государственного бюджета на 2019 год предусмотрено увеличение расходов на Верховную Раду увеличили на 300 млн гривен, и на Правительство — на 400 млн гривен.
С 1 января также будет произведен перерасчет пенсий военным пенсионерам - это около 500 тыс. людей.
"А с 1 марта 11,5 млн пенсионеров получат масштабный перерасчет пенсий", - сообщил Гройсман.
В целом ресурс местных бюджетов на 2019 составляет 588 935,7 млн гривень, в том числе по: общему фонду - 542 020,8 млн грн, по специальному фонду - 46 914,9 млн гривень. Прогнозный объем доходов местных бюджетов определен в сумме 291 118,4 млн. грн., в том числе по: общему фонду - 265 655,9 млн грн. по специальному фонду - 25 462,5 млн гривень. В первом чтении законопроект 9000 "О Государственном бюджете Украины" был принят 18 октября.