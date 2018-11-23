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Макарова рассказала о ходе переговоров с МВФ о повышении цены на газ

Макарова рассказала о ходе переговоров с МВФ о повышении цены на газ
13:09 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Бизнеса: Министр финансов Украины Оксана Макарова сообщила, что обсуждение в МВФ вопроса повышения цены на газ продолжается.

Кабинет министров Украины продолжает обсуждать с Международным валютным фондом (МВФ) вопрос повышения цены на газ, являющийся одним из ключевых условий для утверждения новой программы сотрудничества, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Вопрос энергетической реформы и поднятия цены на газ, и, соответственно, повышение тарифов, которое с этим связано – это один из вопросов, который мы обсуждаем", - сказала она во время пресс-конференции в Киеве в пятницу.

По словам О.Маркаровой, дискуссии, в частности, идут вокруг постепенного повышения до рыночного уровня цен на газ для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии.

"Постановление (№867 от 19 октября 2018 года – прим. ред), как вы знаете, Кабинет министров уже утвердил. Сейчас продолжается процесс пересмотра тарифов, который следует за постановлением", - сказала она.

Глава Минфина отказалась спрогнозировать, как быстро МВФ может рассмотреть вопрос продолжения сотрудничества с Украиной.

"Мы сейчас пытаемся максимально быстро направить (утвержденный госбюджет-2019 – прим. ред) нашим партнерам. Я надеюсь, что в ближайшее время мы будем знать, когда МВФ будет готов вынести на рассмотрение совета директоров вопрос утверждения новой программы с Украиной", - сказала О.Маркарова.

В то же время она напомнила, что средства Фонда, не зависимо от объема первого транша, будут направлены в резервы Национального банка Украины. Минфин рассчитывает на получение средств макрофинансовой помощи ЕС, а также привлечение финансирования под гарантии Всемирного банка (ВБ), которые привязаны к программе сотрудничества с МВФ.

"Мы надеемся еще в этом году получить EUR500 млн макрофинансовой помощи ЕС… Гарантия ВБ составляет $650 млн, это означает, что под эту гарантию мы можем привлечь $800 млн и более, выйдя с этой гарантией на рынки", - сказала глава Минфина.

Маркарова стала полноправным министром финансов Украины

Как сообщалось, миссия МВФ и власти Украины в конце октября достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

Соглашение подлежит утверждению менеджментом фонда и одобрению его советом директоров. Заседание совета ожидается в конце года после принятия Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и увеличения тарифов на газ и отопление для домохозяйств, отражающего рыночные тенденции с сохранением поддержки малообеспеченных потребителей. Правительство Украины 19 октября приняло решение поднять с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения на 23,5%.

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Все по теме:

Украина, МВФ, Минфин, Обсуждение, Оксана Макарова, Повышение цены на газ.
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