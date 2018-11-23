Цена на нефть Brent упала ниже 60 долларов за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в пятницу в ходе торгов упали в цене ниже 60 долларов за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания состоянию на 16:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до 59,47 доллара за баррель - на 5%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 50,82 доллара за баррель, потеряв 6,97%.
Цены на сырую нефть упали в пятницу на фоне того, как инвесторы все больше фокусируются на предстоящем совещании ОПЕК по сокращению добычи, пишет MarketWatch.
Как сообщалось ранее, 12 ноября крупные производители нефти на саммите в Абу-Даби признали, что может понадобиться сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.
Позже Reuters сообщило об инициативе сокращения производства примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2019 году. Это объяснили необходимостью предотвратить избыток на рынке, который может привести к снижению цен.