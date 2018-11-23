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Цена на нефть Brent упала ниже 60 долларов за баррель

Цена на нефть Brent упала ниже 60 долларов за баррель
16:54 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф УНН

Новости Бизнеса: В ходе пятничных торгов нефть марки Brent потеряла 5% стоимости.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в пятницу в ходе торгов упали в цене ниже 60 долларов за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания состоянию на 16:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до 59,47 доллара за баррель - на 5%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 50,82 доллара за баррель, потеряв 6,97%.

Цены на сырую нефть упали в пятницу на фоне того, как инвесторы все больше фокусируются на предстоящем совещании ОПЕК по сокращению добычи, пишет MarketWatch.

Как сообщалось ранее, 12 ноября крупные производители нефти на саммите в Абу-Даби признали, что может понадобиться сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.

Позже Reuters сообщило об инициативе сокращения производства примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2019 году. Это объяснили необходимостью предотвратить избыток на рынке, который может привести к снижению цен.

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Нефть, WTI, ОПЕК, Brent.
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