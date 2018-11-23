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НКРЭКУ запретила проводить доначисления в платежках за газ

НКРЭКУ запретила проводить доначисления в платежках за газ
20:32 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Нацкомиссия по энергетике запретила доначисления в платежках за газ.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретила операторам газораспределительной сети проводить доначисление за природный газ.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комиссии, пишет в Facebook ее председатель Оксана Кривенко.

"Проведенный мониторинг рынка показал, что подавляющее большинство операторов газораспределительных сетей в платежных документах за октябрь этого года осуществили доначисления бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, которые учитывают разницу в приведении к стандартным условиям", - говорится в сообщении.

Она отметила, что узлы учета природного газа в точках передачи газа из газотранспортной системы в газораспределительную систему в автоматическом режиме осуществляют измерения при стандартных условиях (20°), однако счетчики газа в бытовых потребителях не производят такой температурной коррекции объемов и измеряют при фактической температуре окружающей среды.

"Если рассматривать приведенный пример при фактической температуре окружающей среды в 5°, производственно-технологические потери операторов ГРС 51 кубометр (1000 куб м - 949 куб м)", - пояснила Кривенко.

Объемы таких потерь рассчитываются согласно методик, утвержденных Министерством энергетики и угольной промышленности. НКРЭКУ при расчете тарифа учла объемы потерь операторов ГРС, которые были утверждены Минэнергоугля.

Кривенко считает необходимым также провести нормативно-правовое регулирование данной проблематики через внесение изменений в Закон Украины «О рынке природного газа» путем изменения стандартных условий в части температуры с 20° на 0°. Такие стандарты применяются во всех странах Европейского Союза.

Она также рекомендует Минэнергоуглю выполнить требования ЗУ «О рынке природного газа», разработать необходимые технические регламенты и осуществить переход к измерению природного газа в энергетических единицах.

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Газ, НКРЭКУ, Оксана Кривенко, Доначисления.
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