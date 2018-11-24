Завтра вступят в силу законы о еврономерах: подробности изменений

Новости Бизнеса: В "Голосе Украины" опубликованы законы о растаможивании автомобилей на еврономерах и усилении контроля за их перемещением и использованием.

В газете "Голос Украины" опубликованы законы по снижению акциза на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.

Оба закона Верховная Рада приняла 8 ноября, вчера их подписал президент.

Законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обложения акцизным налогом легковых транспортных средств" предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема.

Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки, соответственно, 50 и 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки, соответственно, 75 и 150 евро.

Также вводится предельный коэффициент возраста автомобиля, который составляет 15. То есть, для автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, будут применяться коэффициент 15.

Кроме того, со дня вступления в силу закона вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможивание на ранее ввезенные автомобили (так называемые "евробляхы").

Согласно закону "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины", усилен контроль за перемещением и пребыванием в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией.

Согласно документу, лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам. Также, согласно закону, запрещено использование такого автомобиля в предпринимательской деятельности или для получения дохода. За нарушение установленных правил предусмотрен штраф в размере 34 тыс. грн.

Первая фиксация указанных нарушений работниками Нацполиции предусматривает взыскание с нарушителя 8,5 тыс. грн, повторная фиксация - 17 тыс. грн, лишение права управления на год и изъятие авто.

Также увеличиваются штрафные санкции за нарушение сроков перемещения транспортных средств личного пользования в таможенном режиме и режиме транзита.

За превышение срока от 10 до 20 суток устанавливается штраф в размере 8,5 тыс. грн, от 20 до 30 суток - 85 тыс. грн, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектование транспортного средства) - 170 тыс. грн или его конфискация по решению суда.

Кроме этого, вводится автоматизированный обмен информацией между фискальной службой, Госпогранслужбой и органами полиции с целью контроля за использованием на территории Украины транспортных средств личного пользования, временно ввозимых на таможенную территорию Украины и/или помещенных под таможенный режим транзита.

Изменения в Таможенный кодекс вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, кроме некоторых пунктов.

Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, но не ранее вступления в силу изменений в Таможенный кодекс.