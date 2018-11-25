Bitcoin упал до стоимости сентября прошлого года

Новости Бизнеса: Большинство альткоинов также начали свое падение вместе с биткоином.

В субботу 24 ноября стоимость главной криптовалюты Bitcoin упала ниже $4000. Об этом сообщает Cryptota.

Капитализация рынка дошла до отметок конца сентября 2017 года. Наблюдаем за ситуацией на бирже Bitstamp, где главная криптовалюта установила новый антирекорд на уровне $3740.

На самой старшей криптобирже Bitstamp цена первой криптовалюты к американскому доллару упала до новых уровней $3740 за монету.

Последний раз такие отметки мы наблюдали еще в конце сентября 2017 года, когда биткоин двигался в восходящем тренде до отметки $7800.

Капитализация рынка упала до $127 млрд по данным сервиса CoinMarketCap. Как всегда большинство альткоинов также начали свое падение вместе с биткоином.

В то же время, директор BitPay Сонни Сингх считает, что биткоин в 2019 году может вырасти до $15’000-20’000 за одну монету.