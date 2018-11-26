НБУ: Введение военного положения не повлияет на банковскую систему

Новости Бизнеса: НБУ заверяет, что введение военного положения не повлияет на работу банковской системы Украины.

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий заверяет, что введение военного положения не повлияет на работу банковской системы Украины.

Об этом он сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве.

"Я хотел бы сказать, что решения, которые будут приняты (о введении военного положения - Ред.), никоим образом не повлияют на работу банковской системы. Банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме, и решение не повлияют на работу банков", - заявил он.

Как сообщалось ранее, утром 25 ноября российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.