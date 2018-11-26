Розенко рассказал, что будет с соцвыплатами в случаи введения военного положения

Новости Бизнеса: В случае возможного введения военного положения все социальные платежи будут осуществляться своевременно и в полном объеме.

В случае возможного введения военного положения все социальные платежи, пособия, пенсии, зарплаты и другие выплаты будут осуществляться своевременно и в полном объеме.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на своей странице в Facebook.

”Чтобы прекратить спекуляции на этой чувствительной теме, пару слов о влиянии возможного введения военного положения на систему социальных выплат в государстве. Учитывая стабильную и прогнозируемую финансово-экономическую ситуацию в стране, все социальные платежи, пособия, пенсии, зарплаты и другие выплаты будут осуществляться вовремя, в полном объеме и без каких-либо ограничений”, - отметил он.

По словам Розенко, правительство не допустит никаких сбоев в системе социальных выплат гражданам.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия с помощью танкера, «севшего на мель», блокировала проход в Керченский пролив украинского буксира ”Яны Капу” и двух катеров ”Бердянск” и ”Никополь”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

По информации командования ВМС Украины о намерении осуществлять переход российскую сторону проинформировали заранее в соответствии с международными нормами, однако пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинское рейдовый буксир - вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Впоследствии во время прохождения кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 миль от побережья Крыма, в районе 40 км юго-восточнее Керчи, украинские корабли, которые сопровождались судами РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было использовано вооружение на поражение. Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о созыве внеочередного заседания парламента для утверждения этого решения на сегодня, 26 ноября, в 16:00.