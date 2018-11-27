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Россия не признает поражение в международном суде по иску Ощадбанка

Россия не признает поражение в международном суде по иску Ощадбанка
10:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Москва не признала положительное решение гаагского арбитража по иску украинского Ощадбанка о компенсации убытков на $1,3 млрд.

Москва не признала положительное решение гаагского арбитража по иску украинского Ощадбанка о компенсации убытков на $1,3 млрд в связи с утраченными в Крыму инвестициями, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

"Российская Федерация не признает решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, вынесенное 26 ноября 2018 года, в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ПАО "Государственный ощадный банк Украины" к РФ", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник на запрос.

"Минюст России будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с вынесением указанного арбитражного решения", - добавили в Минюсте.

Накануне Ощадбанк распространил сообщение, что арбитражный суд в Париже принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков учреждения в связи с утраченными в Крыму инвестициями.

Сумма возмещения составит $1,3 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации", - говорится в сообщении.

Слушание состоялось согласно Арбитражному регламенту Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 1976 года, а также в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Как отмечается в сообщении, решение арбитража в пользу Ощадбанка стало результатом более чем 4-летних усилий команды Ощадбанка и его юридических советников - компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP и украинского юридического советника "Астерс Консалт".

В целом объем искового заявления Ощадбанка против Российской Федерации со всеми приложениями составил более 30 тыс. страниц. Слушание дела состоялось в марте 2017 года.

"Наш пример показывает, что попытки заставить государство-агрессора ответить в юридической плоскости за убытки, возникшие из-за оккупации части территории Украины, имеют хорошую перспективу. Мы призываем другие украинские компании как государственной, так и частной форм собственности обращаться в международный арбитраж для того, чтобы восстановить справедливость и заставить оккупанта ответить хотя бы за экономические потери Украины вследствие разбойного нападения на нашу страну", - цитирует пресс-служба Ощадбанка главу правления финучреждения Андрея Пышного.

По словам банкира, специалисты банка готовы предоставить консультации организациям, которые пойдут по пути Ощадбанка и будут обращаться в международные судебные институты и арбитражи против Российской Федерации по поводу потерь из-за аннексии Крыма.

"Следующие шаги - внедрение международных стандартов корпоративного управления и привлечение в капитал Ощадбанка ЕБРР", - прокомментировала министр финансов Украины Оксана Маркарова в соцсети Facebook.

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"Сумма возмещения составит $1,3 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Ощадбанк в июле 2015 года направил официальное письменное уведомление уполномоченным представителям РФ о претензиях, вытекающих из незаконного обращения с инвестициями банка в Крыму в нарушение многочисленных положений соглашения между правительствами Украины и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое было подписано 27 ноября 1998 года, а также норм международного права.

Этим уведомлением Ощадбанк проинформировал российскую сторону о существовании спора и о том, что настаивает на урегулировании разногласия с РФ с целью компенсации нанесенного ущерба.

Сумма требований включала стоимость потери активов и стоимость потери бизнеса Ощадбанка в Крыму и составляла более $1 млрд.

Поскольку РФ не предоставила ответа на обращение Ощадбанка об урегулировании спора путем переговоров, банк воспользовался своим правом использовать инструменты международной судебной защиты в соответствии с указанным соглашением и подал уведомление об арбитражном разбирательстве, которым официально начал арбитражный процесс против РФ.

Арбитражное разбирательство началось в январе 2016 года, а слушания в Париже - в марте 2018 года.

Позицию Ощадбанка представляли международная компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP и украинская юридическая фирма "Астер".

Ощадбанк по состоянию на март 2014 года располагал крупнейшей банковской сетью в Крыму, насчитывавшей 294 территориально обособленных безбалансовых отделения.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2018 года по размеру чистых активов Ощадбанк занимал 2-е место среди 83 действовавших в стране банков.

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Москва, РФ, Ощадбанк, Минюст РФ.
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