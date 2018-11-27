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Из-за конфликта в Азовском море пострадает рыбная отрасль

Из-за конфликта в Азовском море пострадает рыбная отрасль
12:02 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Эскалация конфликта в Азовском море несет наибольшие риски для экспортной логистики и рыбной отрасли.

Эскалация конфликта в Азовском море и введение военного положения (ВП) несет наибольшие риски для рыбной отрасли, а также экспортной логистики, сообщил первый замминистра аграрной политики Максим Мартынюк.

Согласно его сообщению в Facebook, оценки влияния ситуации являются предварительными и будут изменяться в соответствии с развитием ситуации.

"Основной блок – для рыбной отрасли. Азовское море генерирует большую часть улова... По состоянию на вчерашний день рыбакам было рекомендовано в качестве меры предосторожности вернуться в порт, никаких юридических или фактических ограничений к ним не применялось. Степень риска: не определена", - отметил замминистра.

По его информации, сложившаяся ситуация также повлияет на логистику отрасли. Так, режим военного положения охватывает все портовые области и может сказаться на работе экспортной инфраструктуры, хотя пока работа идет бесперебойно.

"Кроме этого, появляется фактор непреодолимого воздействия – "военная необходимость", которой будет подчиняться транспорт, в частности, приоритет в поставке вагонов, подачи тяги и т.д. будет в военных грузах. Степень влияния будет зависеть от слаженной работы транспортной инфраструктуры", - отметил М.Мартынюк.

Он также отметил, что объем перевалки через порты Бердянск и Мариуполь могут быть вынужденно сокращены и перенаправлены в порты Одессы, однако министерство не ожидает больших проблем от возможной концентрации экспортных потоков.

Кроме этого, возможен рост цены фрахта, однако в незначительном объеме и точно не в краткосрочной перспективе.

По словам первого замминистра, военное положение также может иметь юридические риски, связанные с выполнением внешних контрактов и определения форс-мажора.

"Юристы сходятся во мнении, что применение форс-мажора в случае ВП является императивным, но практика зависит от того, как был этот пункт выписан в конкретном контракте. По состоянию на вчерашний вечер отгрузки происходили в штатном режиме. Кроме того, даже статус Force Majeure не отменяет контракт, а лишь смещает сроки выполнения обязательств по нему", - объяснил М.Мартынюк.

Он также сообщил, что эскалация конфликта может иметь влияние на цены, однако министерство оценивает влияние этого фактора как минимальное.

"На вчерашней биржевой сессии колебания цены на пшеницу были в пределах 1%, сегодняшняя сессия будет более показательна, но вряд ли существенно иная", - рассказал замминистра.

Он добавил, что есть возможность роста страховых премий. "Страховые компании, скорее всего, заложат дополнительные риски при страховании операций в портах Азовского моря", - объяснил он.

"Риски продовольственного характера для внутреннего рынка, в частности для девяти областей с ВП, отсутствуют. Предложение основных продуктов питания значительно превышает прогнозируемый спрос, а большинство областей, в которых введено ВП, являются профицитными", - добавил М.Мартынюк.

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Украина, Азовское море, Рыбная отрасль, Конфликт в Азовском море.
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