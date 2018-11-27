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Укрзализныця вводит спецрежим на военные перевозки

Укрзализныця вводит спецрежим на военные перевозки
15:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" вводит специальный режим контроля опасных гражданских грузов.

"Укрзализныця" вводит повышенный режим контроля за опасными невоенными грузами, в том числе нефтепродуктами, сообщил и. о. председателя правления компании Евгений Кравцов.

"Мы также вводим специальный режим контроля за невоенными опасными грузами. Это в особенности касается нефтепродуктов и других грузов, имеющих признаки риска: они будут охраняться отдельно", - сказал он в ходе Инфраструктурного дня Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) во вторник.

По словам и. о. предправления, это никак не повлияет на перевозки, но введенный спецрежим контроля усилит сохранность указанных категорий грузов, обеспечит непроникновение третьих лиц в места их дислокации.

Как сказал Е.Кравцов, спецрежим охраны опасных грузов будет осуществляться силами "Укрзализныци" и специальных формирований, как и усиленная охрана критических объектов инфраструктуры, пассажирских вокзалов.

"На сегодняшний день мы не видим рисков по грузовым перевозкам основных категорий товаров по основным направлениям. "Укрзализныця" всегда была готовой и всегда обеспечивала военные нужды государства и для нас введение военного положения в принципе событие ординарное. Технологически и технически мы готовы выполнить все задачи, которые будут поставлены военным командованием", - заявил Е.Кравцов.

Он также отметил, что введение в стране военного положения не будет негативно влиять на перевозки гражданских грузов, несмотря на приоритетность военных перевозок.

"Работаем в штатном, хотя и усиленном режиме. Рисков для клиентуры пока никаких не видим", - подчеркнул руководитель "Укрзализныци".

Как сообщалось, "Укрзализныця готова переориентировать портовые грузопотоки при изменении логистики Азовского региона после введения военного положения.

Указ президента Украины о введении военного положения сроком на 30 дней, который в понедельник приняла Верховная Рада, сейчас прорабатывается в юридическом управлении и 28 ноября будет официально опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Верховная Рада 26 ноября утвердила введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента Петра Порошенко сроком на 30 суток. Однако пока не ясно, с какого времени и числа оно вводится, так как в первом варианте президентского указа значилось: с 14.00 26 ноября сроком на 60 суток. В то же время президент Петр Порошенко в своем телеобращении заявил о своем решении о том, что дата введения военного положения будет скорректирована - 9:00 28 ноября 2018 года.

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Укрзализныця, Военное положение, Евгений Кравцов, Спецрежим.
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