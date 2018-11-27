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В Украине растаможили первую "евробляху"

В Украине растаможили первую &quot;евробляху&quot;
18:17 Сегодня Телеграф Фото: Еспресо.TV

Новости Бизнеса: На Черновицкой таможне ГФС растаможили первое авто на иностранной регистрации по новому закону.

Первый автомобиль с дизельным двигателем Renault Laguna 2004 года выпуска с немецкой регистрацией прошел процесс растаможивания.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"Черновицкая таможня ГФС оформила первый транспортное средство на «еврономерах» по новым льготным условиям. Гражданин Украины растаможил свой легковой автомобиль с дизельным двигателем Renault Laguna 2004 года выпуска с немецкой регистрацией, уплатив в государственный бюджет свыше 49,3 тыс. грн. Таким образом пошлина (10%) составило 4,6 тыс. грн, акцизный налог (льготная ставка с применением коэффициента 0,5) — 28,765 тыс. грн и НДС (20%) — 15,957 тыс. грн"», — говорится в сообщении.

До 25 ноября, когда вступил в силу закон, предусматривающий новые правила ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией, импорт этой машины был бы невозможен из-за запрета таможенного оформления автомобилей старше 8 лет.

Как сообщалось, в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу закона базовая ставка акцизного налога рассчитывается с 50%-ной скидкой, кроме электромобилей, с применением коэффициентов в зависимости от объема двигателя и возраста ТС. Таким образом, через три месяца таможенное оформление данной Renault Laguna стоило бы резиденту 83,8 тыс. грн. Таким образом экономия составила 34,5 тыс. грн.

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Кроме того, таможенное оформление осуществляется при условии добровольной уплаты в государственный бюджет средств в сумме, равной 8500 грн (500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) в случае, если это транспортное средство находится на территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. Эти деньги платит физическое лицо, являющееся владельцем такого транспортного средства, или лицо, уполномоченное распоряжаться им и декларирует такое транспортное средство для свободного обращения на таможенной территории Украины.

При ввозе для постоянного пользования транспортных средств, которые были в пользовании, подтверждение соответствия экологическим нормам ЕВРО 5 не требуется.

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Таможня, ГФС, Еврономера, Евробляха.
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