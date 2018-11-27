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В Украине пересчитали тарифы на отопление

В Украине пересчитали тарифы на отопление
18:31 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: НКРЭКУ одобрила проекты повышения тарифов на тепло для населения на 15,9-19,8% в 6-ти ТКЭ.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проекты постановлений о повышении тарифов на тепло для населения для последних шести производителей теплоэнергии (ТКЭ) на 15,9%-19,8%.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии во вторник в связи с повышением правительством с 1 ноября цены на природный газ для населения и ТКЭ на 23,5% в рамках договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ), тогда как для первых 20-ти ТКЭ оно было принято на заседании 23 ноября.

Проекты постановлений будут обнародованы на сайте НКРЭКУ с целью доведения информации до субъектов хоздеятельности, а также потребителей тепловой энергии. После завершения срока предоставления замечаний и предложений состоится открытое обсуждение проектов и их утверждение.

В ходе заседания комиссии ее глава Оксана Кривенко отметила, что повышение тарифов на тепло является вынужденным шагом в связи с ростом стоимости природного газа, который используется для обеспечения теплоэнергией бытовых потребителей.

В свою очередь представители вышеуказанных предприятий, а также местного самоуправления согласились с одобрением предложенных проектов.

Как сообщалось, подготовленные к заседанию проекты предусматривают рост одноставочного тарифа на тепло в рамках указанного выше диапазона для КП "Винницагортеплоэнерго", КП "Гортепловодоэнерго" города Камянец-Подольский, ООО "Ривнетеплоэнерго", ГКП "Хмельницктеплокоммунэнерго", КПТС "Черкассытеплокоммунэнерго" и ЧАО "Черкасское химволокно".

В то же время тариф на теплоэнергию, производимую данными предприятиями для потребностей бюджетных учреждений, может быть снижен на 10,9% – 17,7%, других категорий - на 11,5-17,5% (кроме "Черкасского химволокна", где намечен их рост на 6,3-6,4%).

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Тариф для потребностей религиозных организаций, согласно проекту постановления НКРЭКУ, значительно вырастет – от 63,5% до 91,6%.

В среднем, по данным НКРЭКУ, повышение цены на природный газ для ТКЭ на 23,5% приведет к росту их тарифов на тепловую энергию для населения на 17,1%. Повышение тарифов для первых 20-ти ТКЭ предложено в диапазоне от 7,4% для Фирмы "ТехНова" в Чернигове до 37,85% для КП "Комэнергосервис" в Днепре.

Как сообщалось, менеджмент МВФ и Украина в октябре достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политике stand by (SBA) на $3,9 мрд, которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года. Правительство в рамках договоренностей с Фондом 19 октября приняло решение повысить в Украине с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения и теплокоммунэнерго на 23,5%.

В то же время условием вынесения новой программы stand by на утверждение совета директоров МВФ является пересмотр регулятором тарифов на отопление с учетом новой цены на газ вплоть до официальной публикации этих решений в "Урядовом курьере".

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Газ, Тарифы, Отопление, ТКЭ, НКРЭКУ.
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