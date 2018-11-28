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Психологический фактор: НБУ объяснил лихорадку гривни

Психологический фактор: НБУ объяснил лихорадку гривни
15:27 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Нацбанк Украины объясняет текущую девальвацию гривни психологическим фактором.

Текущая ситуация на наличном валютном рынке является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора, и после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит укрепление курса гривни к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами.

Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины, который подчеркнул, что продолжает придерживаться политики гибкого курсообразования, при котором курс гривны определяет рынок.

"Для обеспечения стабильности на валютном рынке, Национальный банк продолжает внимательно следить за его состоянием и в случае необходимости выйдет с интервенциями для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. Национальный банк имеет для этого достаточно ресурсов - объем международных резервов на сегодня достигает 17,8 млрд долл.", - говорится в комментарии.

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В НБУ напомнили, что на время военного положения, введенного сроком на 30 дней в 10 областях Украины, банковская система будет работать в обычном режиме.

"Банки сегодня достаточно устойчивы, ликвидны и капитализированы, а введение военного положения дополнительных рисков для стабильности финансовой системы не создает. Соответственно, никакие административные ограничения на валютном или денежно-кредитном рынке Национальным банком не вводятся", - отметил регулятор.

В то же время, в НБУ пообещали в случае возникновения необходимости предоставить банкам поддержку ликвидностью от регулятора по постоянно действующим инструментам рефинансирования.

Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине" на 30 суток на территориях ряда областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

На фоне новостей о введении военного положения национальная валюта Украины обесценилась на межбанковском валютном рынке 26 ноября на 15 копеек, 27 ноября – еще на 23 копейки – до 28,12/28,15 грн/долл. Стоимость доллара в обменниках приблизилась к отметке 29 грн/долл.

Сегодня, 28 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 28,27/28,30 грн/долл., а стоимость доллара в киевских обменных пунктах просела до 28,60 грн.

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НБУ, Гривна, Украина, Нацбанк, Курс валют.
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