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В случае вторжения на суше военным поднимут зарплаты

В случае вторжения на суше военным поднимут зарплаты
15:30 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Петр Порошенко пообещал повышенные выплаты военным, если РФ нападет на суше.

Президент Украины Петр Порошенко просит руководство Вооруженных сил Украины предусмотреть повышение денежного обеспечения военнослужащих в случае агрессии со стороны Российской Федерации.

"Прошу предусмотреть, если у нас, не дай бог, будет факт агрессии на суше, чтобы подготовили документы и чтобы мы ввели повышение денежного обеспечения не с 1 января (2019 года –ред.), а с начала агрессии", - сказал П.Порошенко во время посещения 169-го учебного центра Сухопутных войск ВСУ "Десна" в Черниговской области в среду.

Порошенко отметил, что утром, 29 ноября, это предложение надо внести в план мероприятий.

Как сообщалось, 28 ноября президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине". Депутаты приняли этот законопроект 26 ноября.

Им утверждается указ президента от 26 ноября 2018 года №393 "О введении военного положения в Украине" со следующей оговоркой: военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Согласно обнародованному приложению к законопроекту, военное положение в Украине вводится с 14 часов 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток – до 14 дня 26 декабря 2018 года.

Стимулом к введению военного положения послужило то, что 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

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Военные, ВСУ, агрессия РФ, Зарплата военным.
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