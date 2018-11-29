Германия дала Украине почти €85 миллионов

Новости Бизнеса: Максим Нефедов назвал три главных направления, на которые Германия выделяет средства.

Украина и Германия подписали в Берлине межправительственный протокол о выделении нашему государству €84,8 млн на проекты технической и финансовой помощи. Об этом рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, который поставил свою подпись под документом.

"Три основных направления, на которые Германия выделяет средства, это восстановление Донбасса, энергоэффективность и профессиональное образование", - сказал Нефедов.

Сейчас уже реализуются 10 проектов, еще три - начинаются, среди них и проект по метрологии, который становится очень важным в контексте евроинтеграции, отметил чиновник.

Он добавил, что ежегодно пересматриваются объемы помощи, и "мы счастливы, что Германия продолжает нас поддерживать и эти объемы растут каждый год". Эти почти 85 млн евро разделены между кредитами под льготные проценты и грантами.

Германия является важным партнером Украины в сфере технической помощи для реформ: с 2002 года Берлин выделил на эти цели 705,8 млн евро, основная часть из которых - в течение последних 4-5 лет.