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Порошенко с директором МВФ обсудили ключевые показатели государственного бюджета

Порошенко с директором МВФ обсудили ключевые показатели государственного бюджета
06:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ключевые показатели госбюджета-2019 соответствуют согласованным с МВФ параметрам.

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард обсудил ключевые показатели государственного бюджета.

"Согласно с предварительными оценками МВФ, ключевые показатели Государственного бюджета Украины на 2019 год соответствуют согласованным с Фондом параметрам", - написал П.Порошенко на странице в соцсети Фейсбук в ночь на четверг.

К.Лагард подтвердила, что МВФ готов предоставить соответствующую техническую помощь Украине в вопросе реформирования фискальной политики и налогового администрирования. Кроме того, П.Порошенко отдельно подчеркнул, что введение военного положения не повлияет на взаимодействие с МВФ.

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Все по теме:

МВФ, Кристин Лагард, Петр Порошенко, Государственный бюджет, Ключевые показатели государственного бюджета.
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