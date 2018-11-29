В Украине сократились долги по зарплате

Новости Бизнеса: Задолженность по зарплате в Украине в октябре сократилась на 0,2%.

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в октябре 2018 года сократилась на 0,2%, с начала года - возросла на 21,8% и на 1 ноября 2018 года составила 2,884 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По ее данным, в октябре сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий сократилась на 0,4% и на 1 ноября составила 1,695 млрд грн.

Как сообщает статведомство, сокращение задолженности по заработной плате в минувшем месяце зафиксировано в Ивано-Франковской (на 8,2%), Луганской (на 6,5%), Волынской (на 4,4%), Ривненской (на 3,8%), Запоржской (на 3,4%), Кировоградской (на 2,7%), Винницкой (на 1,8%), Николаевской т(на 1,2%), Одесской (на 0,2%) областях и г. Киеве (на 4%).

Увеличение задолженности наблюдалось в Черновицкой (в 6,8 раза), Тернопольской (на 15,7%), Херсонской (на 14,4%), Закарпатской (на 10%), Житомирской (на 8,8%), Харьковской (на 6,3%), Хмельницкой (на 5,7%), Полтавской (на 4,9%), Киевской (на 4,1%), Сумской (на 3,7%) областях.

Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в октябре-2018 задолженность по выплате заработной платы увеличилась в сфере временного размещения и организации питания – на 59,2% (до 3,24 млн грн), в госуправлении и обороне; обязательном социальном страховании – на 31,9% (до 13,121 млн грн), здравоохранении и предоставлении социальной помощи – на 18,6% (до 51,57 млн грн), административного и вспомогательного обслуживания - на 13,9% (до 11 млн грн), в сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйстве - на 12% (до 24,131 млн грн), информации и телекоммуникаций на 5,4% (до 9,59 млн грн), транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 4,2% (до 196,98 млн грн), финансовой и страховой деятельности - на 3,2% (до 19,7 млн грн, строительстве – на 1,9% (до 78,82 млн грн)

В то же время задолженность сократилась в промышленности на 1,2% (до 2,242 млрд грн), в сфере профессиональной и научно-технической деятельности - на 1,9% (до 136 млн грн), образовании - на 20,1% (до 8,822 млн грн), в предоставлении других видов услуг – на 64,7% (до 100 тыс грн), в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха – на 65,1% (до 604 тыс грн)

Официальный курс на 29 ноября – 28,269049 грн./$1.