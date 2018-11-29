Скачать
Четверг, 29.11.2018
Нафтогаз может отказать Газпрому в транзите газа
Нафтогаз может отказать Газпрому в транзите газа
Итоги 28 ноября: Военное положение, Россия наращивает силы и выборы в Грузии
Итоги 28 ноября: Военное положение и выборы в Грузии
Астана - Динамо: матч начнется раньше обычного
Астана - Динамо: матч начнется раньше обычного
Ученые обнаружили странную постройку в Антарктиде
Ученые обнаружили странную постройку в Антарктиде

В Украине сократились долги по зарплате

В Украине сократились долги по зарплате
10:13 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Задолженность по зарплате в Украине в октябре сократилась на 0,2%.

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в октябре 2018 года сократилась на 0,2%, с начала года - возросла на 21,8% и на 1 ноября 2018 года составила 2,884 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По ее данным, в октябре сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий сократилась на 0,4% и на 1 ноября составила 1,695 млрд грн.

Как сообщает статведомство, сокращение задолженности по заработной плате в минувшем месяце зафиксировано в Ивано-Франковской (на 8,2%), Луганской (на 6,5%), Волынской (на 4,4%), Ривненской (на 3,8%), Запоржской (на 3,4%), Кировоградской (на 2,7%), Винницкой (на 1,8%), Николаевской т(на 1,2%), Одесской (на 0,2%) областях и г. Киеве (на 4%).

Увеличение задолженности наблюдалось в Черновицкой (в 6,8 раза), Тернопольской (на 15,7%), Херсонской (на 14,4%), Закарпатской (на 10%), Житомирской (на 8,8%), Харьковской (на 6,3%), Хмельницкой (на 5,7%), Полтавской (на 4,9%), Киевской (на 4,1%), Сумской (на 3,7%) областях.

Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в октябре-2018 задолженность по выплате заработной платы увеличилась в сфере временного размещения и организации питания – на 59,2% (до 3,24 млн грн), в госуправлении и обороне; обязательном социальном страховании – на 31,9% (до 13,121 млн грн), здравоохранении и предоставлении социальной помощи – на 18,6% (до 51,57 млн грн), административного и вспомогательного обслуживания - на 13,9% (до 11 млн грн), в сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйстве - на 12% (до 24,131 млн грн), информации и телекоммуникаций на 5,4% (до 9,59 млн грн), транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 4,2% (до 196,98 млн грн), финансовой и страховой деятельности - на 3,2% (до 19,7 млн грн, строительстве – на 1,9% (до 78,82 млн грн)

В то же время задолженность сократилась в промышленности на 1,2% (до 2,242 млрд грн), в сфере профессиональной и научно-технической деятельности - на 1,9% (до 136 млн грн), образовании - на 20,1% (до 8,822 млн грн), в предоставлении других видов услуг – на 64,7% (до 100 тыс грн), в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха – на 65,1% (до 604 тыс грн)

Официальный курс на 29 ноября – 28,269049 грн./$1.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Зарплата, Госстат, Задолженность по зарплате.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Керченской трагедия: тело стрелка кремировали и тайно похоронили
02 Капитан захваченного украинского буксира в "суде" Крыма потребовал переводчика
03 Древние наскальные рисунки могут оказаться изображением космической катастрофы
04 Ученые рассказали страшную новость о львах
05 Киев передал Будапешту проект соглашения о гражданстве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выборы в Грузии: победу одержала Саломе Зурабишвили
Выборы в Грузии: победу одержала Саломе Зурабишвили
Конец осени будет холодным: ударят сильные морозы
Конец осени будет холодным: ударят сильные морозы
Нацгвардия частично перейдет в подчинение ВСУ
Нацгвардия частично перейдет в подчинение ВСУ
Маникюр 2018: грандиозные идеи маникюра с розами (Фото)
Маникюр 2018: грандиозные идеи маникюра с розами (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь