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Укргаздобыча полностью выполнила обязательства по контрактам с Минобороны

Укргаздобыча полностью выполнила обязательства по контрактам с Минобороны
00:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: По результатам аукционов в электронной системе Prozorro "Укргаздобыча" заключила три соглашения на поставки топлива.

АО «Укргаздобыча» в полном объеме выполнило обязательства по контрактам с Министерством обороны по поставке нефтепродуктов для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В период апрель–ноябрь 2018 года, с опережением сроков, компания поставила для нужд Минобороны 8,712 тыс. тонн бензина А-92-Евро5-Е5 бренда Shebel", - говорится в сообщении.

По результатам аукционов в электронной системе Prozorro "Укргаздобыча" заключила три соглашения на поставки топлива. За время действия контрактов стоимость бензина, определенная на торгах, не менялась, хотя на рынке горючего происходили значительные колебания цен.

Как сообщалось, в целом, начиная с 2015 года, Укргаздобыча предоставила для нужд Министерства обороны 48,939 тыс. тонн нефтепродуктов.

Горючее ТМ Shebel производится на Шебелинском ГПЗ, который находится в подчинении Укргаздобычи.

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Украина, Экономика, Укргаздобыча, Минобороны, Новости Украины, Новости экономики.
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